Die Angeklagte im "Trösterbären-Prozess" redet sich am Ende fast noch um Kopf und Kragen. Sie weist jede kriminelle Energie und vorsätzliches Vorgehen "strikt" von sich: "Ich bin da naiverweise immer reingerutscht", sagt sie. Sie habe um jeden Preis die Firma halten wollen.

Mitarbeiterinnen gelinkt

Revision wird eingelegt

Wenn das keine große kriminelle Energie ist, wenn man ein ganzes Callcenter benutzt, was ist es dann? Walter Leupold, Landgerichtspräsident

Dieser Preis sind vier Jahre Gefängnis. Beinahe wären es noch mehr geworden. Denn: "Schuldeinsicht und Reue sind was anderes", wunderte sich Landgerichtspräsident Walter Leupold über das "seltsame Geständnis". Wortreich erklärte die 44-Jährige im "letzten Wort", wie sie aufgrund von Knebelverträgen ihres früheren Arbeitgebers in den Betrug schlitterte. "Ich habe mich nicht bereichert, ich lebe in einer ganz normalen Mietwohnung und fahre nicht in den Urlaub." Ihr Verteidiger Dominic Krieger sprach von einer "Überforderungssituation" als Selbstständige und einem "Stück weit Realitätsverweigerung." Er forderte 3,5 Jahre Freiheitsstrafe.Bei der Strafkammer unter Vorsitz von Leupold kommt die Angeklagte damit nicht durch. "Hier so zu tun, als ob man das arme Opfer von Verstrickungen Dritter ist - das kann man getrost vergessen." Die Firmen, die unter anderem für "Weihnachtsfreuden" spendeten, seien schlicht "aufs Kreuz gelegt worden". Nichts anderes. Kein Cent kam denen zugute, für die das Geld eingesammelt wurde. 110 000 Euro insgesamt."Vertrauen wurde missbraucht", sagt auch Oberstaatsanwalt Rainer Lehner, der auf 4,5 Jahre plädiert. Nicht nur der Sponsoren, sondern auch der Mitarbeiter wegen, die als "gutgläubige Werkzeuge" eingesetzt wurden. "Sie hat das Vertrauen der Allgemeinheit in Spendenaktionen erschüttert und Bedürftigen einen Bärendienst erwiesen." Dabei wäre es aus den regulären sechsstelligen Einnahmen des Callcenters nach Ansicht von Lehner problemlos möglich gewesen, die Kosten der Firma zu bestreiten und Gewinn zu erzielen. Auch Lohnnebenkosten wurden nicht bezahlt.Die Mitarbeiter wurden mit Mindestlohn abgespeist, selbst die Assistentin in Vollzeit kam nur auf knapp über 1000 Euro. "So toll bezahlt waren die nicht", sagt Leupold. Etliche sitzen am Dienstag bei der Urteilsverkündung im Zuhörerraum. "Diese gutmeinenden Telefonistinnen und Telefonisten wurden losgeschickt, um dafür zu sorgen, dass die Angeklagte an Kohle kommt", sagte Leupold. Vorsätzlich und mit krimineller Energie: "Wenn das keine große kriminelle Energie ist, wenn man ein ganzes Callcenter benutzt, was ist es dann?""Gute Arbeit" erledigte die Kripo, deren Kontenanalyse den Betrug offenlegte. Demnach wurden im Tatzeitraum von 20 Monaten 120 000 Euro bar abgehoben. Von eben diesem Konto, auf das 1663 Einzelspender Beträge von 15 Euro aufwärts überwiesen hatten. "Nur die Angeklagte weiß, wo das Geld hingeflossen ist."Laut Leupold stand bei der Urteilsberatung der Kammer sogar ein sofortiger Haftbefehl wegen Fluchtgefahr im Raum. Das ließ man am Ende doch bleiben. Die Angeklagte bleibt auf freiem Fuß, bis das Urteil rechtskräftig ist. Nach Auskunft der Kanzlei Doss-Kriegel wird Revision eingelegt.