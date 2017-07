3500 Reifen sind verladen und weggekarrt, Hunderte Strohballen aufgeladen. Geblieben vom Seifenkisten-Rennen in Weiden-Ost ist die Erkenntnis, dass eine Wiederholung nötig ist. Alle haben Blut geleckt.

Kurz vor Mitternacht ist für die Organisatoren endlich Schluss. Sie sind geschafft. Am Montagmorgen geht das Aufräumen nach dem Seifenkisten-Rennen weiter. Geradezu beflügelt vom nicht erwarteten Erfolg. Was das Aktionsbündnis "Weiden ist bunt" und das Jugendzentrum mit den "Achsen" Nico Erhardt, Florian Graf und Sebastian Flaschel am Sonntag schufen, bleibt den über 6500 Besuchern und den 34 Teams, die mit ihren Kisten die Straßen hinuntersausten, in bester Erinnerung. Nach 57 Jahren lebt die Tradition der Seifenkisten-Rennen auf. Ein Klassiker ist geboren.Die Faszination, die sich mit den "Kisten" verbindet, ist plötzlich wieder da in Weiden. Welch' ein Spaß, in der Boxengasse, auf und neben der Strecke. Und natürlich für jeden Fahrer, der erst im Wettkampf feststellt, was sein Gefährt wirklich auf der Strecke, die mit ihrem Rechtsknick durchaus für eine kurze Schrecksekunde sorgt, taugt. "Das war eine feine Sache. Alles ist begeistert. Die Idee dieses Wettbewerbs für ein buntes Weiden tragen viele Menschen mit", sagt OB Kurt Seggewiß in einer Stadtratspause. Das Rennen sei zu einer der schönsten Veranstaltungen des Jahres geworden. Aber, man dürfe die Organisatoren nicht drängen.Unvergessen bleibe dieser Tag, versichert Veit Wagner, der als Sprecher des Aktionsbündnisses "Weiden ist bunt" zu den Hauptmatadoren des Tages zählt. Die Vielzahl der Seifenkisten-Teams, und die Fantasie, mit der die Konstrukteure zu Werke gingen, habe ihn überrascht. "Die Räder laufen, die Bremsen werden besser und die Technik wird verfeinert." Er könne sich durchaus einen zweijährigen Rhythmus für diese Veranstaltung vorstellen.Dass es eine Wiederholung geben werde, stehe außer Frage, versichert Florian Graf vom Jugendzentrum. "Die Frage ist nur, in welchem Turnus. Das müssen wir noch genau besprechen. Keiner will, dass sich diese Idee totläuft. Niemand hat so viele glückliche Menschen wie an diesem Sonntag gesehen."___Bilder von den Seifenkisten aller Teams:

Platz Nr. Organisation Teamname Kistenname Zeit 1 19 OWV ZV Rothenstadt OWV-Jugend Rothenstadt Wurzelholperer 24,59 2 4 Weiherteam Irchenrieth Weiherteam Irchenrieth Roadrunner 25,54 3 20 Vespa-Club-Schwarzenbach Vespa-Club-Schwarzenbach Basaltbomber 25,77 4 33 Samhammer AG Bruchpiloten Black Snake 25,83 5 17 Kabelkonfektion Völkl / Spieleverein WEN Spieleverein Rosa Einhorn 26,12 6 28 Polizei Weiden Polizei Weiden Streifenkiste 26,14 7 32 SPD Weiden-Ost/Jusos Weiden SPD Weiden-Ost/Jusos Weiden Juso-Mobil 26,37 8 30 Karriereberatung Bundeswehr Karriereberatung Bundeswehr Seifencobra 27,08 9 1 Karl Seiler Weiden anno 1960 104 27,33 10 7 Dr. Loew Soziale Dienstleistungen Loew-jäger Bullen-Auge (Bulls eye) 27,42 11 24 Oberpfalz-Medien Hubert-Racing-Team Paula Sprint 27,46 12 29 Dr. Loew Soziale Dienstleistungen Loewtronauten Loew-ROCKET 1 27,76 13 18 Hans Scholl Realschule High Speed Racer High Speed Racer 28,05 14 23 Dr. Loew Soziale Dienstleistungen Team Acapella Acapella 28,11 15 26 Dr. Loew Soziale Dienstleistungen / Niederwinklinger Niederwinklinger "Der rasende Pumba" 28,15 16 22 Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration/Diakonie Netzwerk-Asyl Freedom-Racer 29,17 17 13 Bay Siedlerbund Krummer Äcker KrÄcker Bahnfrei 29,19 18 25 Need no Speed // Pestalozzi Mittelschule Weiden Need no Speed Unicorn 30,21 19 27 VHS Weiden vhs-speed-Integration Team Vhsputnik 30,31 20 8 THW-Jugend Weiden e.V. #Bavariablue Heros Weiden 1 35,98 21 31 Jokob-Ayrer-Straße Jokob-Ayrer-Straße Ferrari 36,86 22 11 Bund der Deutschen Katholischen Jugend BDJK Weiden Racismus - schneller als jedes Vorurteil 37,89 23 9 Die Initiative e.V. Die Initiative Der große Rudini 38,42 24 10 Jugendzentrum Weiden Team Ananas Ananas 40,16 25 3 APADIO R.O.D. Leichtmetallräder GmbH Apadio Racing Team Apadio 40,27 26 34 SG Adler Mitterhöll the young eagles Rasender Adler 41,31 27 14 Finofamilia Jugendhilfe gemeinnützige GmbH Cool-Runner Cool-Runner 42,12 28 15 Siedlergemeinschaft Am Krumpes Krumpes-Kumpels Siedler-Einsatz-Kiste 46,68 29 5 Jugendtreff Scout Schülercafé Team Scout Die geile Rumpl 49,31 30 21 Milchbar Stefan & Christian Argauer Milchbar Heißer Reifen 62,48 31 6 Galerie Recknagel Jaltelefonkisson Gaston 73,87 32 12 Dr. Loew Soziale Dienstleistungen Team Glaubendorf FCSP - 32 16 Jugendforum Weiden JuFo JuFo -