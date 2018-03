Behinderten- und Vitalsportverein mit JHV und Ehrungen

Wohin, wenn die Turnhalle dicht ist? Der Behinderten- und Vitalsportverein sucht noch nach einer Lösung, ist aber zuversichtlich. Mitglieder ziehen eine positive Jahresbilanz.

Die Mitglieder des Behinderten- und Vitalsportvereins (BVS) blickten mit ihrer Vorsitzenden Sabine Birner in der Jahreshauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr. Finanziell gut aufgestellt, holten die Aktiven viele Bezirks-, Bayerische- und deutsche Meistertitel.Mit einem Trimm-Trab-Lauf starteten Wanderer, Rollstuhlfahrer und Radler sowie Läufer schon im April. Zum Saisonbeginn richtete der Verein die Deutsche Meisterschaft im Faustball und Fußballtennis in Weiden aus. Gesellig war das Angebot auf dem Vereinsgelände am Schießlweiher ebenfalls. "Auch 2017 ging es 25 Meter tief in die Erde. Durch die Bohrung stießen wir am Schießlweiher auf Wasser. Jetzt sind wir unabhängig vom nahen Weiher", sagte Vorsitzende Birner. Noch unklar sei, wo künftig die Sportstunden für den Verein stattfinden werden, wenn die Realschulturnhalle für die Sanierung im Sommer schließt.Sportwart Christopher Birner unterstrich, dass die Mitglieder in 23 Sportarten vielfältige Sportmöglichkeiten vorfinden. Der Bereich Wettkampf- und Leistungssport umfasst Sportarten im Einzel und der Mannschaft. Der Verein bietet im Bereich Reha eine Wirbelsäulengymnastik, Osteoporose- und Diabetes- wie auch eine Orthopädie- und Neurologiesportgruppe an mit wöchentlichen Übungsstunden. Aktiv sind außerdem eine Nordic-Walking-Gruppe und die Rad- und Wandergruppe.Sportabzeichen erhielten: Wilhelm Kraus, Brigitte Kraus, Michael Kraus, Regina Market, Anita Spitzner, Andrea Imbs,Petra Irlbacher, Evelyn Hunsperger, Rainer Frischmann, Patrik Hegebart, Wolfgang Hunsperger, Karlheinz Gnahn, Martin Baumann, Hannelore Yankers, Gertrud Tschannerl, Christa Grundler, Juliane Weiß. Hildegard Gilch erwarb es zum 29. Mal, Hans Stock (38), Gertrude Stock (38), Manfred Simbeck (40) und Xaver Weickmann (52). Für 50-jährige Treue erhielt Richard Reber einen Weinkorb. 40 Jahre sind dabei: Manfred Simbeck und Monika Grundler. Für 30 Jahre gab es die goldene Ehrennadel mit Silberkranz und Urkunde für Siegfried Feneis, Hildegard Gilch, Hans Gilch, Alexander Grundler, Harry Nomayo und Richard Vogel. Für 25 Jahre erhielten die goldene Ehrennadel mit Urkunde: Sabine und Konrad Birner, Annemarie, Max und Hanna Hohlrüther, Eva, Karl und Christoph Voit und Markus Kraus. 20 Jahre sind dabei: Theresa Weidhas, Annemarie Hohlrüther, Maria Gröbner, Helga Landgraf, Christian Schafberger, Dieter Weidhas, Gertrud Binapfl, Karin Weidhas, Gisela Hegebart und Thomas Krämer. Für 10 Jahre wurden geehrt: Simon Eismann, Maximilian Malimonenko, Rebecca Eismann, David Lindner, Denys Underberg Lea Wirnitzer, Tanja Eismann, Bettina Weindler, Christine Schaar, Manuela Wirnitzer, Erika Klinke, Irmgard Leupold, Margot Klinke, Nikolaus Helfrich und Markus Troppmann.Medaillen für besondere sportliche Leistungen gab es für Regina Market, Rainer Frischmann, Karlheinz Gnahn, Patrick Hegebart, Andrea Imbs, Petra Irlbacher und Michael Kraus (jeweils Bronze). Silbermedaillen erhielten Eveline Hunsperger und Martin Baumann.