Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall erlitt ein 59-Jähriger leichte Verletzungen. Am Montag gegen 15.15 Uhr hatte eine 53-Jährige mit ihrem Wagen die Straße Am Langen Steg in Richtung Bundesstraße befahren. An der Einmündung zur B 22 hielt sie an. Der nachfolgende 59-Jährige erkannte das laut Polizeibericht zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sein Auto prallte auf das der Frau. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Unfallverursacher. Ein Rettungswagen des Roten Kreuzes brachte ihn ins nahe Klinikum. Der Schaden beläuft sich auf 1500 Euro.