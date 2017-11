Weiden/Annaberg-Buchholz. Wissenschaftler haben bei Ausgrabungen im ehemaligen Franziskanerkloster der Weidener Partnerstadt Annaberg-Buchholz vermutlich das Skelett eines Opfers aus einem mittelalterlichen Mordfall entdeckt. Die Mörder sind nach den jetzt vorliegenden Erkenntnissen damals offenbar gefasst und hingerichtet worden.

Unter den 28 in Gräbern gefundenen Toten hätten sich auch sterbliche Überreste eines Mannes gefunden, die schwerste Hiebverletzungen am Schädel aufwiesen, wie nun bekannt wurde. Sofort hätten die Archäologen den Verdacht gehabt, dass es sich um ein Mordopfer handele, sagte Landesarchäologin Regina Smolnik in Dresden. Bei umfangreichen Recherchen im Annaberger Stadtarchiv habe man den Fund "tatsächlich mit einem archivalisch übermittelten Vorgang am Beginn des 16. Jahrhunderts in Verbindung bringen können, der seinen dramatischen Höhepunkt schließlich in Annaberg fand", sagte die Landesarchäologin.Demnach handelt es sich bei dem Erschlagenen vermutlich um den wohlhabenden Kaufmann Johann Wengemeyer. Dieser war im Mai 1514 ermordet und in der Franziskanerkirche bestattet worden, berichtete die Expertin. Seine beiden Mörder waren den Akten zufolge damals gefasst und hingerichtet worden. Ihr Auftraggeber soll nach den vorliegenden Unterlagen der reiche Nürnberger Patrizier Andreas Tucher gewesen sein. Wirklich erwiesen ist das aber nicht. Denn die Tat konnte ihm nie nachgewiesen werden.