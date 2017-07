Großeinsatz im Camp Pitman: Mehrere Polizeistreifen waren am Mittwochabend nötig, die Lage in der Gemeinschaftsunterkunft an der Kasernenstraße zu beruhigen. Auslöser war ein Iraner (23), der sich selbst verletzt hatte, als er einen Spiegel zerschlug. Er griff Sanitäter an, die ihn versorgen wollte. Das BRK holte die Polizei. Als Polizeibeamte den 23-Jährigen fixiert hatten, attackierte ein weiteren Iraner (25) erneut einen Sanitäter. Beide Angreifer waren stark alkoholisiert.

Den 23-Jährigen trafen die Beamten mit einer stark blutenden Wunde im Waschraum an. Als er die Sanitäter anging, wurde er von Polizisten zu Boden gebracht, berichtet Polizeisprecher Thomas Fritsch. Während er sich massiv wehrte, wuchs die Gruppe auf dem Flur der Containerunterkunft auf bis zu 20 Personen an. Fritsch bezeichnet die Gemütslage innerhalb der Gruppe als "schwankend, teils aggressiv". Erst als eine zweite Streife eintraf, gelang es, den 23-Jährigen zu fixieren. Dabei trat der Mann nach den Beamten.Ein 25-jähriger Iraner aus der Zuschauergruppe habe dann unvermittelt erneut einen Sanitäter (29) angegriffen und nach ihm geschlagen. Der Mitarbeiter des Roten Kreuzes erlitt Quetschungen an Oberarm und Kratzer an der Brust. Ein Fußtritt traf ihn am Oberschenkel. Auch diesen 25-Jährigen brachten schließlich Beamte der Zivilen Einsatzgruppe zu Boden. Auch dieser habe sich vehement gewehrt. Beide wurden über Nacht in Gewahrsam genommen. Der 23-Jährige verweigerte den Alkotest, es wurde Blut genommen. Der 25-Jährige hatte 1,4 Promille.Kurzzeitig bildete sich laut Fritsch vor der Unterkunft eine Gruppe von 50 Personen, von der aber keine Störungen ausging. Am Einsatz waren mehrere Streifen der Weidener Polizeidienststellen sowie benachbarter Polizeiinspektionen Vohenstrauß, Eschenbach und Neustadt/WN beteiligt plus Bundespolizei. Auch zwei Polizeibeamte (35 und 39) der Inspektion Weiden verletzten sich im Einsatz. Sie erlitten Abschürfungen, Kratzwunden und Prellungen an Armen und Beinen. Die Brille eines Polizeibeamten ist beschädigt. Gegen die beiden Iraner wird wegen Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.Erst eine Stunde vor dem Einsatz, gegen 18 Uhr, hatte der 25-Jährige schon einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er hatte einen Landsmann (30) mit der Faust ins Gesicht geschlagen.Die Zahl der Polizeieinsätze in der Gemeinschaftsunterkunft liegt dramatisch hoch, allein 2016 waren es 127. Tendenz steigend: Von Januar bis Mai 2017 musste die Polizei bereits 61 Mal ins Camp Pitman ausrücken. Die Gemeinschaftsunterkunft der Regierung wird aktuell von 262 Personen bewohnt (maximal möglich wären 331), darunter sind fast keine Familien mehr. Problem: Das Büro der Regierung ist nachts nicht belegt. In einigen großen Gemeinschaftsunterkünften, auch in der Oberpfalz, sind nachts inzwischen Sicherheitsdienste präsent.