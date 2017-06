Trotz kleiner Verzögerungen bei den Gerüstbauarbeiten im Außenbereich: Die Renovierungsarbeiten in der Kirche St. Marien in Rothenstadt liegen im Zeitplan.

Rothenstadt. (rdo) "Die Maßnahme konzentriert sich aufgrund der hohen Kosten von über 560 000 Euro auf das Hauptschiff, sonst wäre der zu finanzierende Eigenanteil zu hoch", erläutert Kirchenpfleger Hans-Jürgen Federl. Die Malerfirma muss die Seitenaltäre und das Gestühl abbauen sowie die übrigen Bereiche gut abdecken.Bereits Anfang Mai wurde die marode Kirchendecke abgebrochen. Der Zimmerer hatte gegenüber Pfarrer Heribert Englhard erklärt, dass er so einen Fall mit einer komplett schadhaften Decke noch nicht erlebt habe. Die Erneuerung der Deckenbalken ist bereits abgeschlossen. Tragsäulen und Teile des Dachstuhls wurden ausgebessert beziehungsweise nach den Vorgaben des Denkmalschutzes erneuert. Der Putz im Sockelbereich musste an manchen Stellen bis zu zwei Meter hoch abgeschlagen und neu aufgetragen werden. Erst nach einer Trockenzeit von 20 Tagen kann der Feinputz aufgetragen werden.Nach Pfingsten haben die Arbeiter begonnen, die Dispersionsfarbe an den Wänden abzutragen. Insgesamt liegen die Bauarbeiten nach Angaben der Verantwortlichen voll im Zeitplan. Eine Steigerung der veranschlagten Kosten sei nach dem derzeitigen Stand nicht zu erwarten.Zur Erinnerung: Kirchenpfleger Hans-Jürgen Federl hatte erreicht, dass die Diözese einen erhöhten Zuschuss von 54 Prozent gewährt, anstelle der üblichen 45 Prozent. Die Finanzierung der 562 291 Euro erfolgt über Rücklagen und Eigenmittel in Höhe von 205 942 Euro sowie den Zuschuss der Diözese von 303 637 Euro. Für die Pfarrei verbleibt damit die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme von etwas über 50 000 Euro.Auch der Erlös des Pfarrfestes Rothenstadt am Pfarrheim St. Marien wird in die Renovierung der katholischen Kirche fließen. Die Feier beginnt am 2. Juli um 11 Uhr mit einem Frühschoppen und dauert bis 19 Uhr. Auch für Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Der Dank der Pfarrei St. Marien gilt den evangelischen Christen, die den Katholiken während der Renovierung die evangelische Kirche St. Bartholomäus zur Verfügung stellen.