In der voll besetzten Aula der Montessori-Schule in Neunkirchen boten die Schüler des Musikstudios Langgärtner aus Parkstein ein breitgefächertes Programm. Schon die jüngsten Schülerinnen spielten sehr souverän auf ihrer Blockflöte Stücke wie "Im Sommer", "Simi jadech", "Seeräuberlied", "Herkulestanz" und "Der Frühling".

Ebenso ansprechend und dezent erklangen die Gitarrenstücke "The yellow rose of Texas" oder "Das Lied vom Anderssein". Sehr rhythmisch und schwungvoll trommelten die Schlagzeuger "Funk Rock", "Reggae Dup", "Solo 38" und "How you remind me". Auf dem Klavier brachten die Schülerinnen sehr einfühlsam und musikalisch verschiedene Lieder, Tänze und auch längere Kompositionen wie "Sehnsucht", "Scarborough Fair", "Meeresrauschen" und "At the Ivy Gates" zu Gehör. Aufgelockert wurde die Stimmung zusätzlich durch eine Body-Percussion-Gruppe, die den Samba-Life von Eckard Kopetzki darbot. Den Abend rundeten Bandvariationen ab, die Rock-und Popsongs aus der aktuellen Musikszene darboten. Mit großem Applaus wurden die Schüler für ihre Leistungen belohnt.