Beim Lauftraining hinter der Berufsschule bestohlen

Unbekannte haben ein Trio bestohlen, das am Dienstagabend hinter der Berufsschule in Weiden sein Lauftraining absolvierte. Die Läufer hatten ihre Wertsachen in der Nähe ihres Trainingsgebietes abgelegt.Bestohlen wurden ein 37-jähriger Weidener, sein 50-jähriger Kamerad und eine 60-Jährige, die zusammen laufen wollten. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich das Trio zwischen 18.15 und 18.45 Uhr hinter der Berufsschule getroffen. Die Unbekannten nutzten die Abwesenheit der Läufer geschickt, um ihre Wertsachen zu stehlen: einen Schlüsselbund samt Autoschlüssel und zwei Sportjacken.In der genannten Zeit sollen sich laut Polizei mehrere Jugendliche in dem Bereich getummelt haben. Die Polizei appelliert an die Unbekannten, das unbrauchbare Diebesgut wieder zurückzugeben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Weiden unter 0961/401-320 zu melden.