"Es geht um die Not von Menschen in Todesnähe", sagte der evangelische Pfarrer Hermann Bock beim ökumenischen Gottesdienst zur Entsendung von 14 neuen Hospizhelfern in der Kirche Maria Waldrast. Mit Dekan Johannes Lukas und Pfarrvikar Celestine Joseph Thazhuppil begrüßte er die Teilnehmer des Qualifizierungskurses. "Sie nehmen einen Engelsdienst wahr, auf den andere Menschen vertrauen." Sie werden da sein, wenn die Tage gezählt sind, in Momenten der Einsamkeit in Kliniken und Heimen, wenn jemand eine Hand suche. Die Qualifizierung beinhaltete elf Kurstage mit 120 Stunden Schulung. Das Praktikum von 40 Stunden erfolgte in Pflegeeinrichtungen, der Palliativstation Neustadt und in der Klinikseelsorge. Rüdiger Erling, Leiter des ambulanten Hospizdienstes, unter dem Dach der Malteser, dankte bei der Feier im Pfarrheim Maria Waldrast dem Ausbildungsteam mit Christa Christl, Martina Gropengießer und Birgit Tafelmeier. Die neuen Hospizhelfer sind Elisabeth Haustein, Gerhard Jander, Anne Janisch, Elisabeth Konz, Ulrike Pausch, Manfred Reber, Waltraud Rottenberger, Andrea Storch, Helga Suttner, Karin Waldmann, Regina Bitterer, Hildegard Dobner, Maria Gmeiner und Bianca Wild. Reber dankte im Namen der Teilnehmer für die intensive Form der Fortbildung, aus der eine Gemeinschaft, die Kraft gebe, erwachsen sei. Bild: rdo