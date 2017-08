Ob die derzeitigen Wetterkapriolen tatsächlich die Ursache waren, kann selbst die Polizei nicht beurteilen. Allerdings hielten Einsätzen unter Beteiligung von betrunkenen Personen die Weidener Beamten zwischen Dienstag und Mittwoch in Atem. Einer der Auslöser eines Einsatzes begründete den Polizisten gegenüber sein Tun mit dem ständigen Wetterwechsel, den er nicht vertrage.

Pistole unter Hemd erkannt

Mann erträgt Wetterumschwung nicht mehr



Betrunkener verletzt Sohn

Der 51-Jährige aus Weiden fiel das erste Mal um 13.15 Uhr in einer Bäckerei am Rand der Weidener Innenstadt auf, als er die Verkäuferin belästigte. Offenbar, weil er sie wegen ihres Aussehens mit der Flüchtlingswelle in Verbindung brachte, griff er die junge Frau massiv verbal an. Wie er sagte, wolle er dafür sorgen, dass sie Deutschland zu verlassen habe. Weil sie sich nicht mehr anders zu helfen wusste, rief die Verkäuferin die Polizei. Da die Beamten beschäftigt waren, fuhr eine Streife der Bundespolizei zur Bäckerei. Da war der Mann aber schon verschwunden. Die Verkäuferin kannte allerdings den Namen des Mannes. Der blieb vorerst unauffindbar.Um 15.45 Uhr ging eine Mitteilung ein, nach der eine männliche Person trotz Hausverbotes ein Café in der Fußgängerzone betreten hatte. Nachdem er von der Bedienung auf das Hausverbot angesprochen und zum Gehen aufgefordert worden war, zeigte er sich uneinsichtig und verbal aggressiv. Zudem meldete die Zeugin, dass sie vermutlich eine Pistole unter dem Hemd des Mannes erkannt habe. Aufgrund der Situation kam die Polizei Weiden mit allen Kräften. Beim Eintreffen hatte der Mann bereits in das Lokal daneben gewechselt. Beim Zugriff konnte der 51-Jährige schnell von den übrigen Gästen abgedrängt und ohne Widerstand festgenommen werden.Es wurde klar, dass er auch für den Einsatz der Bundespolizei in der Bäckerei verantwortlich war. Bei der Festnahme stellte sich heraus, dass der Mann tatsächlich vorne im Hosenbund eine ungeladene Schreckschusswaffe stecken hatte. Er wurde zur Polizeiinspektion gebracht, wo ein Test eine Atemalkoholkonzentration von 1,7 Promille ergab. Diesen Wert führte der Weidener im Gespräch mit den Beamten darauf zurück, dass er den ständigen Wetterumschwung nicht mehr anders ertrage. Nach Rücksprache mit einem Richter wurde die Ausnüchterung angeordnet. Die Beamten stellten die Waffe sicher. Den Weidener erwarten nun Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs sowie nach dem Waffengesetz, weil er den zum Führen der Waffe erforderlichen Kleinen Waffenschein nicht besaß.Beinahe zeitgleich ging eine weitere Meldung ein, nach der ein ebenfalls alkoholisierter 62-Jähriger im südlichen Teil von Weiden zuhause randalierte.Im Verlauf eines Streites kam es zu Handgreiflichkeiten. Hierbei verletzte der Mann womöglich unbeabsichtigt seinen Sohn im Gesicht. Die Streife nahm den 62-Jährigen in Gewahrsam und nüchterte ihn nach Rücksprache mit dem Richter im Haftraum aus. Bei dem Weidener stellten die Beamten einen Wert von 1,0 Promille Alkohol im Atem fest. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.Ein weiterer Einsatz, bei dem aus einem Wohnhaus in der Innenstadt von Weiden panische Hilferufe einer Frau gemeldet wurden, stellte sich als harmlos heraus. Weil es der 53-Jährigen - vermutlich aufgrund der 2,22 Promille - nicht gut ging, rief sie um Hilfe. Die Feuerwehr musste die Wohnung öffnen, der Rettungsdienst brachte die Frau ins Klinikum Weiden.