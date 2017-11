Der erste Schnee liegt. Bald kennen Rodler aus Weiden und der Region nur ein Ziel: Letzau. Doch der Schlittenberg dort ist nun gesperrt. Die Suche nach Alternativen beginnt.

Neuer Hügel gesucht Wer kennt Rodelhänge im Raum Weiden? Gibt es Grundstücksbesitzer, die ihr Gelände als Schlittenberg für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen wollen? Wir nehmen Tipps unter E-Mail redws@oberpfalzmedien.de mit dem Betreff "Rodelhang" entgegen und veröffentlichen sie für alle Wintersportler.

Rinder statt Kinder bevölkern heute den Rodelhang am Ortsende von Letzau in Richtung Oberhöll. Für Generationen von Familien und Schulklassen nicht nur aus Letzau, sondern aus dem gesamten Einzugsgebiet von Weiden war er Rodelberg Nummer eins. Seit Monaten steht dort jedoch ein großes Gehege, "Achtung Elektrozaun" steht auf den Schildern. Rinder grasen auf der Weide. Das Gelände gehört der Familie Forster. Jahrzehntelang ließ sie die Massen auf dem Hang schlittern. Doch nun nutzt sie das Gelände selber. Veronika Forster bewirtschaftet seit Anfang des Jahres den Letzauer Hof, der schon immer in Familienbesitz war. "Jahrelang stand der Hof leer. Nur noch das Wohnhaus war belebt", erzählt sie. Nun hält sie dort Rinder, der Stall grenzt direkt an die Weide an. Denen soll es gut gehen. "Die Tiere können raus und rein, wann sie wollen", erklärt Forster.Schlittenfahrer sollten sich von dem Hang fernhalten, wegen der elektrischen Spannung und der Tiere. Auch im Winter bleibt der Zaun auf dem Hang. Selbst wenn die Weidetierebei Schnee nicht raus wollen, die Pfosten des Zauns stecken tief in der Erde. "Da kann nichts abgebaut werden", stellt Forster klar.Doch die gebürtige Letzauerin, die in den Ort zurückkehrt ist, versteht das Bedauern der Wintersportler: "Wir haben lange überlegt, wie wir es machen, aber das ist die einzige Möglichkeit." Auch die Mutter von Forster, die lange auf dem Hof in Letzau gelebt hat, sagt: "Wir waren ja früher als Kinder selber dort und unsere Kinder auch. Es war auch immer schön, das bunte Treiben anzuschauen." Lange habe die Familie das gerne geduldet, jetzt brauche sie das Gelände selbst. Bürgermeisterin Marianne Rauh spricht über das Ende des Hangs wie über einen verstorbenen Mitbürger: "Die Gemeinde bedauert das sehr." Doch da könne man nichts machen: "Das Grundstück ist in Privatbesitz. Deswegen hat die Gemeinde keinerlei Handhabe, dagegen vorzugehen. Der Besitzer hat entschieden, was für ihn das Wichtigste ist, und das ist auch sein Recht."Die Familien in Letzau werden das bedauern, die alteingegessenen und die neuen: Erst kürzlich wurden zwei neue Baugebiete ausgewiesen. Letzau spürt den Baby-Boom. Sicherlich wird das Ende des Rodelhangs auch bei der Bürgerversammlung an diesem Mittwoch, 29. November, um 19 Uhr im Gemeindehaus Letzau eine Rolle spielen. Es ist auch nicht der erste Hügel, von dem sich die Bürger verabschieden müssen. Vor etwa zehn Jahren wurde der Schlittenhang entlang der Staatsstraße zwischen Vohenstrauß und Weiden dicht gemacht. Jedes Jahr erinnert die Gemeinde an das Verbot. "Das ist viel zu gefährlich, so nah an der Straße", mahnt Rauh. Momentan fielen ihr keine Rodelhügel im Letzauer Bereich ein, "nur kleinere Hänge", nichts Vergleichbares.