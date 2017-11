Schon zwei Wochen nach Start des Vorverkaufs ist das Konzert ausverkauft. Das ist auch nicht der Grund, weshalb die Chorsänger von "Singing Witt" und die Hofer Symphoniker bis kurz vor ihrem großen Auftritt bangen müssen.

Beeindruckender Beginn

Für St. Sebastian

Große Aufregung bei den Proben. Der Verlag hatte die falschen Notenblätter geschickt. Das "Resurrexit" aus der Messe "Solennelle" von Hector Berlioz ging nicht auf. Chor und Orchester haben nicht zusammengepasst. Erst beim zweiten Probenlauf - anderthalb Stunden vor dem Auftritt - konnten die beiden Klangkörper beweisen, was in ihnen steckt: wuchtige, vokale Virtuosität und völlige Orchesterdisziplin. Und so brachten sie das anschwellende, schwierige Werk vor Publikum gemeinsam ohne Verständigungsprobleme, dafür mit befreiter Vielstimmigkeit auf die Bühne.Benefiz ohne Spektakel: Das geht überhaupt nicht bei "Singing Witt". Und hier sind keine Stroboskop-Blitze oder Laser gemeint. Das Spektakuläre zielt auf die Zusammenarbeit des mächtigen Chors mit den Hofer Symphonikern, die mit ihren Instrumenten fast ein Fünftel der Fläche des Zuschauerraums belegten. Die Bühne gehörte allein Chor und Solisten. Schon der Aufmarsch war beeindruckend, als sich die Sängerinnen und Sänger hinter dem durchscheinenden Vorhang nach vorne bewegten. Dort formten sie sich mit dem Orchester klanglich zu einer Einheit.Unter Stabführung von Stefanie Zühlke-Schmidt sind die intelligenten und vielseitigen Auftritte von "Singing Witt" schon seit geraumer Zeit ein herausragendes musikalisches Erlebnis. Inzwischen macht der Witt-Chor, was Qualität und Anspruch betrifft, selbst dem Weidener Kammerchor Konkurrenz. Beim Chorausflug nach Wien füllte das Ensemble die Peterskirche - allein durch Mundpropaganda aufgrund einer tollen Stell- und Chorprobe vor dem eigentlichen Auftritt - bis auf den letzten Platz füllte. Ein Konzertabend mit "Sister-Act"-Effekt.Der Abend in der Max-Reger-Halle war ein Benefizkonzert zugunsten des Fördervereins St. Sebastian. Die Veranstaltung war nach 14 Tagen ausverkauft. Schon im Februar gab es keine Karten mehr. Entsprechend groß war die Spannung im großen Saal. Dank galt Chordirektor Peter Kosmus, der die Tonkultur von "Singing Witt" teilt, den Gesang seit über einem Jahr am Klavier begleitet und mit seiner Tastatur bei den Proben oft ein ganzes Orchester ersetzt. Gleich zu Beginn überraschten die Mitwirkenden das Publikum mit der zarten Motette "Ave Verum Corpus" von Wolfgang Amadeus Mozart. Den klassischen Teil ergänzte Joseph Haydns "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" aus der "Schöpfung". Bei Edvard Griegs "In the Hall of the Mountain King" aus der "Peer Gynt Suite" durfte der Chor pausieren.Dann drehten die Sänger richtig auf. Mit einem wundervollen Musical-Potpourri ging es in die Pause: "Erinnerungen" aus "Cats". "Summertime" aus "Porgy and Bess" und die lustige Schunkelnummer "Always look on the Bright Side of Life" aus dem "Leben des Brian". Den zweiten Teil eröffnete das Orchester mit der "Typewriter Symphonie". Es folgten "Mondchor", "Va Pensiero", "Triumphmarsch" und "Carmen". Zum Abschied huldigte man noch dem aufgegangenen Mond und interpretierte vor dem gewaltigen Schlussapplaus "Macht hoch die Tür".