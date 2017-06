(hcz) "Hilfe für Helfer" - unter diesem Motto gab die Big-Band der Bundeswehr ein fröhlich-buntes Benefizkonzert. Anlässlich des Landesjugendfeuerwehrtags sammelte sie Geld für verunglückte Feuerwehrleute. OB Kurt Seggewiß sowie die Abgeordneten Uli Grötsch, Albert Rupprecht und Annette Karl lobten das Engagement des Feuerwehrnachwuchses ebenso wie die zahlreichen Redner seitens der Feuerwehr. Anschließend servierte die Big-Band unter Leitung von Kapitänleutnant Johannes Langendorf Rock und Pop. Die über 20-köpfige Formation begeisterte mit Medleys der Musik von Duke Ellington, Amy Winehouse und Whitney Houston. "My Way", "Crazy in Love" und ein Latin-Pop-Medley waren Höhepunkte.