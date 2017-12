Musikschüler von Theresa, Christoph und Janusz Skutella musizieren in der ältesten Kirche Weidens. Sie unterstützen damit den Förderverein "Rettet St. Sebastian", wie stellvertretender Vorsitzender Falk Knies in der voll besetzten Kirche betont.

Pfarrer Egid Mühlbauer sprach zwischen den Musikstücken Meditationen und ermunterte die Zuhörer, sich trotz der Hektik in der Vorweihnachtszeit auf das Wesentliche zu konzentrieren.Das Flötenensemble begrüßte die Zuhörer mit "Maria durch den Dornwald ging". Hier zeigten die jungen Musikerinnen Franziska Lehner, Hanna Müller, Nele Rögner, Mila Rögner, Lena Sperrer, Hannah Weihermüller und Helena Zintl ihr Können durch ihre gefühlvolle Interpretation. Danach folgte das 13-köpfige Streichensemble unter der Leitung von Christoph Skutella mit einem "Weihnachtsgruß".Das Arrangement von "Leise rieselt der Schnee", "Morgen kommt der Weihnachtsmann", "Vom Himmel hoch da komm ich her" und "Jingle Bells" war äußerst geschickt gewählt. Suggestiv feuerte der Dirigent seine Streicher Annabella Heidenblut, Carolina Klapuch, Anna Katharina Käs, Simon Lazar, Michal Lovisek, Ben Löw, Leonie Moßner, Katie Rivera, Evelin Schledewitz, Aline Skutella, Marie Winklmann und Bastian Zötzl an, die weihnachtliche Stimmung zu verbreiten.Ben Löw (Cello) und Pia Nickl (Klavier) intonierten "It came upon the midnight clear", gefolgt von Sarah Gebert (Gitarre) mit "Melancholy". Barocke Klänge präsentierten Charlotte Meyer (Querflöte), Anna Katharina Käs (Violine), Aline Skutella (Cello) und Evelin Schledewitz (Klavier) mit zwei Allegro-Sätzen von Giuseppe Sammartini und Georg Philipp Telemann.Freude und Zuversicht spiegelte sich auch in Marlene (Querflöte) und Annabella Heidenbluts Interpretation von "Ihr Christen freut euch" wieder. Gefühlvoll erklang die Pastorale von Johann Sebastian Bach, gespielt von Anna Katharina Käs auf dem Klavier. Gefolgt von der achtjährigen Katie Rivera auf dem Cello mit einer ausdrucksstarken Cotillon und einem Menuett von Chédeville. Marie Geuß (Querflöte) und Sebastian Steger (Gitarre) zeigten mit der Pastorale von Wensiecki und einem Largo von Antonio Vivaldi, welch zauberhafte Klangwelten die beiden Instrumente hervorbringen können. Mit einem Ausflug in die Romantik erfreuten Anna Katharina Käs (Violine) und Sebastian Zötzl (Klavier). Die Amorette von Robert Fuchs interpretierten die zwei mit den nötigen dynamischen Spannungen und einer großen Homogenität.Das Menuett für drei Gitarren von Leonard de Call rundete das Konzert wohlklingend ab. Caroline Wiederer, Laura und Lukas Venzl zeigten in dieser Besetzung, wie vielfältig auch Gitarrenspiel sein kann. Alle Musikschüler erhielten vom Förderverein kleine Geschenke und wurden vom Publikum mit großem Applaus und dem Lied "Wir sagen euch an den lieben Advent" verabschiedet.