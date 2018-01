Gleich zwei Kandidaten stellen sich für das Amt des Vorsitzenden des Burschenvereins Rothenstadt zur Wahl. Das Duell zwischen den Hösl-Brüdern kann am Ende Benjamin Hösl mit einem eindeutigen Ergebnis für sich entscheiden.

Andreas Schramek legte sein Amt als Hauptkassier nieder, da er aufgrund eines Praxissemesters für ein halbes Jahr nicht in der Nähe von Weiden sein wird und dieses sehr viel Zeit in Anspruch nehme. Als neuer Kassier konnte sich Daniel Biebl, Sohn des Ehrenvorsitzenden Markus Biebl, durchsetzen. Die beiden Kassenprüfer bleiben gleich.Toni Forster wurde in seinem Amt als zweiter Vorsitzender bestätigt, ebenso Jonas Bäumler als Schriftführer. Den Ausschuss bilden dieses Jahr Jacob Mekelburg, Johannes Pöllmann, Marco Bäumler, Andreas Schramek und Michael Hösl. Fahnenträger ist Carlos Gleißner mit Andreas Schramek und Korbinian Kleimt als Begleiter.Im letzten Jahr organisierte der Burschenverein verschiedene Vereinsaktivitäten, darunter ein Wochenende in einer Waldhütte und ein fünftägiges Zeltlager bei Matzelsberg. Zudem besuchte der Verein viele Feste, unter anderen beim Patenverein aus Püchersreuth.Die Burschen beteiligten sich auch an der Dorfmeisterschaft, bei der ein guter vierter Platz erreicht wurde, und dem Rothenstädter Adventsmarkt mit dem Verkauf von Heißgetränken. Traditionell machten sich die jungen Männer am Vatertag zum Wandern auf. Das Jahr konnte mit der Weihnachtsfeier beendet werden. Wie jedes Jahr stellte der Burschenverein den 30 Meter hohen Maibaum auf und feierte im Herbst das gut besuchte Zwicklfest. Den Jahresabschluss bildete des Theaterstück "Der Haustyrann", eines der besten Stücke in letzter Zeit.Höhepunkt des Jahres war das 120. Gründungsjubiläum, das im Juni über drei Tage gefeiert wurde. Die Ehrenmitglieder lobten den hohen Arbeitseinsatz der Burschen an diesem Wochenende. Die Planungen für das Fest in fünf Jahren beginnen bereits in den nächsten Wochen.