Auf "Die Grillrunde mit dem roten Auto" folgt "Endlich Urlaub". Dabei will es Familie Sauerbier auf einer Finca in Spanien krachen lassen. Richtig krachen lassen dürften es mit diesem Stück auf jeden Fall die Akteure des "Bergg'moi Theaters".

Theatertermine Premiere feiert das Stück "Endlich Urlaub" am Freitag, 16. März. Es folgen weitere acht Aufführungen: Am 17. März, 18. März (Nachmittagsvorstellung), 23., 24. und 25. März, an Ostern, 1./ 2. April, sowie zum Abschluss am Dienstag, 3. April. Die Abendvorstellungen beginnen um 19.45 Uhr. Saaleinlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn. Der Eintritt kostet für Erwachsene 6 Euro, für Kinder 3 Euro. Karten gibt's ab sofort im Vorverkauf. Der liegt in den bewährten Händen von Anneliese Ermer, Telefonnummer 0961/44877. (ror)

Die zogen in der Jahreshauptversammlung im Hans-Peter-Lederer-Saal des Feuerwehrhauses Bilanz. Vorsitzender Franz Voith bezeichnete das letztjährige Stück "Die Grillrunde mit dem roten Auto" wieder als Volltreffer. Sämtliche Vorstellungen seien ausverkauft gewesen. Voith hob außerdem die Besuche bei befreundeten Theatergruppen, den Vereinsausflug und das Preisherzeln, das heuer eine Rekordbeteiligung verzeichnete, heraus. Über einen erfreulichen Kassenstand berichtete Kassier Manuel Keim.In der neuen Saison stehen die Laienspieler mit der Komödie "Endlich Urlaub!" von Beate Irmisch insgesamt neun Mal auf der Bühne. 2. Vorsitzender Reinhard Greiner erläuterte den Inhalt des Stückes. Um dem Alltagstrott zu entfliehen und weil man schon seit einigen Jahren keine Reise mehr gemacht hat, will es Familie Sauerbier diesmal richtig krachen lassen. Per Internet wird eine Finca mit Pool in der spanischen Provinz gebucht. Die Familie macht sich mit Oma Adele auf den Weg.Doch am Urlaubsort müssen alle eine herbe Enttäuschung hinnehmen. Die als luxuriös angepriesene Finca entpuppt sich als altes Gehöft, der Pool als "abgestandene Pfütze". Zu allem Überfluss hat das Reiseunternehmen das Anwesen zur gleichen Zeit an Familie Reich vermietet. Zudem stellt sich heraus, dass das Gehöft ein Umschlagplatz für dubiose Geschäfte ist. Ob das gut geht, erfahren die Zuschauer bei den Vorstellungen ab 16. März.Bei den Neuwahlen erhielten alle Kandidaten hundertprozentige Zustimmung. Vorsitzender bleibt Franz Voith, der weiterhin von Reinhard Greiner vertreten wird. Zum Kassier wurde wieder Manuel Keim bestimmt, der von der bisherigen Beisitzerin Martina Hinderlich vertreten wird. Neu besetzt wurden die Stellen der Protokollführer, weil sich Sandra Schuller und Tanja Göhl nicht mehr zur Verfügung stellten. Brigitte Zielbauer wird diese Aufgabe als Hauptverantwortliche übernehmen und von Miriam Lederer vertreten. Ebenfalls neu ist Beisitzer Moritz Bäumler. Kassenprüfer bleiben Hermann Hilburger jun. und Hubert Schuller.Elisabeth Kraus, Ehrenmitglied und Bürgermeisterin a. D., sowie Stadt- und Kreisrat Hans Gösl lobten die engagierte Vereinsarbeit. Sie sind bereits voller Erwartung auf die diesjährigen Aufführungen.