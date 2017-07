Einen besonderen Erfolg vermeldet die Europaberufsschule: Zehn junge Asylbewerber der Berufsintegrationsklasse 10 a haben die Prüfung für den Qualifizierenden Mittelschulabschluss bestanden. Zwei Jahre lang hatten sie sich darauf vorbereitet, jetzt hat es geklappt.

Zu absolvieren waren schriftliche Prüfungsaufgaben in Mathematik, Englisch, Deutsch als zweite Fremdsprache sowie einem Wahlfach: Ethik, Musik oder Sport. Der mündliche Prüfungsteil erfolgte in Deutsch und Englisch. Praktische Fähigkeiten waren im Bereich Soziales oder in der Technik zu beweisen. Die Prüfung wurde in Kooperation mit der Pestalozzi-Schule organisiert. Großes Lob erhielt das Lehrerteam der Berufsintegrationsklasse von den Abteilungsleitern Manfred Wichmann und Michael Bäumler. Laut Wichmann zeigt sich, "dass sich das schuleigene Konzept des engagierten und interdisziplinären Lehrerteams der Europaberufsschule bewährt hat und funktioniert". Am 27. Juli werden die Absolventen ihre Zeugnisse bei der offiziellen Entlassfeier an der Berufsschule in der Aula erhalten.