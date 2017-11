Georg Grüner, Vizepräsident des Landgerichts, beschreibt ein grundsätzliches Dilemma: "Wir müssen jeden, der einen Kugelschreiber halten kann, als Journalist anerkennen." In diesem Fall ist der "Journalist" ein amtsbekannter Thüringer. Mike H. (45) und sein "TV-Journalistenbüro" überschütten Behörden landauf landab mit seitenweisen E-Mail-Anfragen und Anrufen, die der Weidener Justizsprecher als "Wortschwall" beschreibt.

Wir sind hier nicht auf Melmac. Staatsanwalt Hans-Jürgen Schnappauf

Weil eine dieser Presseanfragen in Weiden nicht zu seiner Zufriedenheit beantwortet wurde, soll sich Mike H. im November 2016 ordentlich im Ton vergriffen haben. Wegen Beleidigung einer Justizangestellten und versuchter Nötigung des Landgerichtsprechers Markus Fillinger war er deshalb im Mai vom Amtsgericht zu einem Jahr und einem Monat Haft verurteilt worden. Dagegen legten Angeklagter und Staatsanwaltschaft Berufung ein. Diese wurde am Dienstag am Landgericht verhandelt.Die Justizangestellte (40) beschreibt erneut das Telefonat. Der Anrufer habe sich nach einer Zivilklage erkundigt. Sie verweigerte ihm als Unbeteiligtem die Auskunft. Daraufhin habe er mindestens 20 Mal "gebrüllt", ob sie die Grundgesetze der Bundesrepublik anerkenne. Sie solle ihm gefälligst antworten. Außerdem fragte er, ob sie schon vom Amtsarzt untersucht worden sei. "Er war frech, forsch und unverschämt."Am Folgetag bekam der Justizsprecher eine Mail von Mike H.: Er solle beantworten, ob die Angestellte und der Landgerichtsvorsitzende nicht eventuell selbst der Reichsbürgerszene angehören. Und warum beide die Grundgesetze nicht anerkennen. Allein die Verlesung weiterer ellenlanger Mails dauert geraume Zeit. Staatsanwalt Hans-Jürgen Schnappauf: "Welche Auskünfte haben Sie auf solche Fragen erwartet? Wir sind nicht auf dem Planeten Melmac." Am Ende der Mail setzte H. eine Frist von zwei Tagen, sonst löse die Nichtbeantwortung einen Schadenersatzanspruch von 5000 Euro aus.Verteidiger Rouven Colbatz will den Freispruch: "Mein Mandant sagt, er war's nicht." Der Anrufer sei ein Informant gewesen, erklärt Mike H.: "Als Presse habe ich Informanten, das ist doch klar. Da kriege ich Informationen zugeleitet." Dumm nur: Mike H. telefonierte damals auch mit Landgerichtspräsident Walter Leupold, um sich zu beschweren und nahm dabei Bezug auf den angeklagten Anruf. Leupold wird am Freitag, 8.30 Uhr, als Zeuge aussagen.Er habe als Journalist einen Anspruch auf Information, beharrt Mike H. Ansonsten sei dies "Presseverhinderung". "Ich habe mich beim Justizsprecher akkreditiert, das hat er akzeptiert und mich damit als Journalist anerkannt." Seit etwa zwei Jahren erkundigte sich H. nach Aussage von Fillinger regelmäßig nach Verfahren "unter dem Label Reichsbürger". In einem Prozess trat er auch selbst als Menschenrechtsanwalt auf. "Herr H. ist inzwischen in ganz Bayern bei Gericht bekannt." Seine Journalisteneigenschaft werde allerdings angezweifelt. Mit angeblichen TV-Beiträgen sei es nicht weit her.