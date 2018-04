Es sind nicht nur sieben Geißlein, die auf "Eltern" warten. Es wären sogar 13 Ziegen, die das Veterinäramt der Stadt Weiden im Angebot hat. Die Tiere mussten vor vier Wochen beschlagnahmt werden - jetzt brauchen sie ein neues Zuhause.

Mit Unterstützung von Bauhof, Feuerwehr und Polizei organisierte die städtische Veterinärin Dr. Barbara Bäumler die Sicherstellung. Wie im Zirkus wurde eine Schleuse aus Bauzäunen gebaut, um die Ziegen vom Stall in den Transporter zu geleiten. Teilweise mussten die Tiere eingefangen werden, weil sie frei "auf Tour" waren. Eine große Hilfe war der Operative Ergänzungsdienst der Polizei. Beim Abladen auf dem Wenzl-Gelände in Moosbürg ging eine Ziege stiften. Reitstallbesitzer Josef Wenzl fing mit der Polizei den Ausreißer wieder ein.Die Stadt Weiden hat inzwischen ein komplettes Tierhaltungsverbot gegen den Halter ausgesprochen. 2012 hatte der Rentner einen größeren Einsatz ausgelöst, als ihm eine Herde von Hängebauchschweinen ausgebüxt war. Die Polizei ermittelt aktuell zudem wegen eines kleineren Verstoßes gegen das Waffengesetz. Bis 15. April hätte der Mann die Gelegenheit gehabt, die Tiere selbst zu veräußern. Der Stichtag ist verstrichen, die 13 Ziegen gehören damit der Stadt Weiden.Das Weidener Veterinäramt gibt sie gegen eine sehr geringe Schutzgebühr an Interessierte ab (Telefon 0961/817103). Es handelt sich laut Tierärztin Barbara Bäumler um "ganz normale Ziegen": junge und ältere, weibliche und männliche. Ein Dankeschön galt Familie Wenzl.