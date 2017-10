Joachim König ist zum Ehrenvorsitzenden des Oberpfälzer Waldvereins Rothenstadt (OWV) ernannt worden, Herbert Fischer gleichzeitig zum Ehrenmitglied. Vorsitzender Hermann Bolz überreichte beiden die Urkunden beim traditionellen Ausbuttern. Er erinnerte an die Verdienste von König, der 26 Jahre lang Vorsitzender war. Bolz rief dazu auf, es den Geehrten gleich zu tun und sich weiter im Verein einzubringen. Der OWV Rothenstadt biete für alle Altersgruppen ein vielfältiges Programm. Wanderwartin Ilonka Flenz ehrte die fleißigsten Wanderer: Den Pokal erhielt Nick Ertl (26 Wanderungen, 203 Kilometer in 59 Stunden). Zweiter war Edi Flenz (24 Wanderungen, 187 Kilometer in 53 Stunden), Dritte Luise Reis (22 Wanderungen, 177 Kilometer in 50 Stunden). Bild: rdo