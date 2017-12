Best Präsidentin Ever

Zaneta Weidner ist bisher die erste und einzige Präsidentin der "Freien Fotografen" - trotzdem kürten die Mitglieder sie zur "Best Präsidentin Ever". Von Oberbürgermeister Kurt Seggewiß bekam Weidner bei der Jahresabschlussfeier des Vereins einen Pokal überreicht. Seit der Gründung vor sechs Jahren führt die Neunkirchenerin die "Freien Fotografen" mit stets neuen Ideen, sicherem künstlerischen Gespür und großem Fleiß.

Oberbürgermeister Seggewiß würdigte die Vielfalt der fotografischen Aktivitäten, die die Gruppe zeige. Von ganz speziellen Motiven, wie sie etwa der "Eisenbahn-Fotograf" Reinhold Buchner abbildet, bis zu den kulturellen Ereignissen. Die Gruppe bringe sich ins Leben der Stadt ein und dokumentiere das Geschehen, lobte Seggewiß.Weidner hatte zuvor von der Arbeit im zu Ende gehenden Jahr berichtet. Von Workshops und Fotoausflügen, von Besuchen bei anderen Fotovereinen und von Ausstellungen. Höhepunkt sei die Fotoausstellung "Landwirtschaft im Lauf der Jahreszeiten" gewesen, die immer noch - zu den üblichen Geschäftszeiten - in der Geschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbands besichtigt werden kann.Für das Frühjahr kündigte Präsidentin Weidner eine neue Ausstellung beim BBV an. Der Titel "Unser tägliches Brot gib uns heute" verspreche interessante Bilder. Außerdem, so Weidner, werde es im Neuen Jahr wieder Exkursionen nach Tschechien geben, sowie Vorträge über fotografische Themen, wie das Arbeiten mit Photoshop, Produktfotografie und vieles andere.