Bei Kaiserwetter zieht am Faschingssamstag 2017 der Mitterteicher "Gaudiwurm" über den Marktplatz. 6000 Menschen feiern. Als sich die Party gegen 17 Uhr dem Ende neigt, kommt es zum Tumult. "Das war Chaos", sagt ein Polizist. "Sowas haben wir noch nicht erlebt."

Ausfälle mit Ansage

Sein Kollege beschreibt eine "extreme Aggression", die nicht nachgelassen habe. "Wir hatten alle Hände voll zu tun, die Ordnung wiederherzustellen." Nach seiner Schätzung waren zu dem Zeitpunkt noch etwa 250 Personen auf dem Platz. Es gab Schlägereien. Flaschen klirrten. Im Großen und Ganzen mussten zwei Lager auseinandergehalten werden: Asylbewerber und eine Gruppierung, die von der Polizei anfangs "aufgrund ihres Erscheinungsbildes" als rechts eingeschätzt wurde.Besonders diese Gruppierung pöbelte lautstark in Richtung Polizei. Dabei tat sich ein 43-jähriger Festbesucher hervor: "Warum wir nichts tun. Das sei doch lachhaft." Es hatte die Runde gemacht, dass ein 17-jähriger Iraker einer Jugendlichen an den Hintern gefasst haben soll. "Den wenn ich erwische, dann schwimmt er in seinem Blut", zitiert eine Polizistin den 43-Jährigen.Für diesen Mann hat der "Gaudiwurm" am Donnerstag ein Nachspiel vor dem Schöffengericht. Die Anklage lautet auf Raub und gefährliche Körperverletzung. Der 43-Jährige ist ein g'standenes Mannsbild, zur Tat 120 Kilo schwer. Er schickt gleich voraus: "Ich möchte klarstellen, dass ich nicht rechtsradikal bin, nur weil ich tätowiert bin und eine Glatze habe." Bei der Polizei sprach er damals von einem "Filmriss". Jetzt hat er eine neue Version: "Ich bin von denen geschlagen worden. Ich weiß nicht mehr von wem." Er habe etwa acht Bier und einen halben Liter Pfefferminzschnaps intus gehabt.Laut Anklage soll er einem Syrer eine geschlossene Bierflasche auf den Hinterkopf geschlagen haben. Zudem soll er dem 16-Jährigen Kette und Uhr abgerissen haben, als er ihn am Hals packte und eine Handbreit anhob. Nur dieses letzte Delikt bleibt im Urteil übrig: Das Zudrücken des Halses wird als gefährliche Körperverletzung mit einem Jahr Haft auf Bewährung geahndet. Zudem muss der fünffach vorbestrafte Hartz-IV-Empfänger 120 Arbeitsstunden leisten. Ein angeblicher weiterer Angriff auf einen 17-jährigen Iraker wird mit Zustimmung von Staatsanwältin Katrin Gaida gestrichen.Die Schwierigkeit: Das Gericht muss dem Täter konkrete Taten zuordnen. Das erweist sich als unmöglich. Ursprünglich sind 27 Zeugen geladen. Amtsgerichtsdirektor Gerhard Heindl regt nach acht Vernehmungen den Verzicht auf weitere an. Er kennt die Aussagen aus den Akten und weiß: "Es ist wie häufig bei Schlägereien unter Alkohol: Die Aussagen laufen ganz erheblich auseinander."Der Bürgermeister hatte damals in seiner Not die Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt angerufen. Sie kennt viele Flüchtlinge aus der Beratung. "Er sagte: Deine Syrer sind in einen Streit verwickelt." Die 50-Jährige stieß am Marktplatz auf eine Traube "sämtlicher Asylbewerber, die wir hier so haben" und schickte alle energisch heim. Sie kannte auch die Zwei mit den "Riesenbeulen": Der Syrer (jetzt 17) komme aus "gutbürgerlichem Haus", fehle nie in der Schule. Beim Anblick des Irakers dachte sie dagegen: "Weil nur der schon wieder dabei ist." Für den wiederholt auffälligen 18-Jährigen ist bereits stationäre Behandlung beantragt.Vor Gericht konnte sich der Iraker überhaupt nicht erinnern, wer ihn zu Boden gebracht hat. Auch die Aussagen des Syrers reichten dem Gericht nicht für eine Verurteilung in allen Fällen. So blieben Restzweifel an der Täterschaft des 43-Jährigen am Bierflaschen-Schlag von hinten, auch wenn der 17-Jährige sagt, er habe sich sofort umgedreht und den massigen Mann "100 Prozent" erkannt.Die Folgen diverser Faschingsveranstaltungen werden - passend zum 11.11. - derzeit am Amtsgericht aufgearbeitet. Den Auftakt macht der Gaudiwurm Mitterteich. Ende des Jahres folgt vor dem Jugendschöffengericht die Verhandlung in Sachen Faschingszug Neustadt/WN wegen gefährlicher Körperverletzung. Dort wurde ein Messer gezückt.Für die Veranstalter ist das äußerst bitter, ob nun in Mitterteich oder Neustadt. Sie hatten mit enormem Einsatz tausenden Gästen klasse Umzüge geboten. Die Veranstaltungen entgleisten jeweils gegen Ende bei den "Partys danach" bei einem kleinen Bruchteil der Gäste. Es sind Ausfälle mit Ansage: Es fließt einfach zu viel Alkohol. Zu unkontrolliert, zu hochprozentig, zu früh. Ab Mittag wird Schnaps gebechert. Nach drei Stunden hätten manche genug. Früher wäre man heimgegangen, heute fängt die Party erst an.Der Weiberfasching Moosbach fehlt übrigens auch nicht: Dort soll ein "Mönch" absichtlich angefahren worden sein. Die Verhandlung ist für Montag angesetzt. Unter den Zeugen: Superman