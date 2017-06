Alle Räder stehen still, wenn der Rumänen-Bautrupp nicht will. Offenbar nach dem Motto "eh viel zu heiß" verzichteten gut zwei Dutzend Facharbeiter am Montagmorgen auf ihr pünktliches Erscheinen auf der Stadtgalerie-Baustelle im Herzen der Stadt Weiden. Die Suche nach den Schalern und Kranführern verlief zunächst erfolglos.

Schließlich setzte sich bei den Polieren, Bauleitern und Architekten die Einsicht durch, dass sich die Rumänen einen "Blauen" gegönnt haben. Auf der Baustelle blieb es "verdächtig" still, so dass sich die Nachbarn schon Sorgen machten. Sie beobachten aus ihren Fenstern das Geschehen in der Baugrube. Am Montag aber sahen sie nur ein "Standbild". Die einheimische Firma in der Baugrube des Parkdecks werkelte am Montag hingegen munter weiter. Am späteren Nachmittag erklärte ein Vertreter des Bauherren die Situation: Das verlängerte Wochenende habe der Sub-Unternehmer genutzt, um sein Bauteam neu zu ordnen. Die Arbeiten im Untergeschoss der Stadtgalerie würden in den nächsten Tagen wie geplant fortgesetzt.