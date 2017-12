Es läuft wieder rund beim Bau des neuen Einkaufszentrums. Am Freitag war das offensichtlich, als die Betonmischer mit rotierender Ladung vor der Baustelle bis weit zurück in die Leibnizstraße Schlange standen. Derweil floss der Verkehr parallel dazu in der Sedanstraße erstmals wieder seit knapp vier Monaten. Die Sperrung in Richtung Josefshaus ist aufgehoben. Die Einfallstraßen für die Weihnachtseinkäufer am zweiten Adventswochenende sind also wieder frei.