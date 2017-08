Am 1. Juli vor 20 Jahren eröffnete das Betriebsarztzentrum Weiden - das "Original". Seither betreut der ärztliche Leiter Dr. Stefan Erhart als Betriebsarzt zusammen mit seinen Mitarbeitern Betriebe aller Größen und Gewerke gemäß den Vorgaben des Arbeitssicherheitsgesetzes.

Börsennotierte Großunternehmen, namhafte Firmen aus der Region, aber auch aus ganz Deutschland, gehören zu seinen Kunden. Erhart ist als Kompetenzzentrumsleiter der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe zudem für die betriebsmedizinische Betreuung einer Vielzahl von Kleinstunternehmen in Bayern zuständig. Der Facharzt für Arbeitsmedizin und Allgemeinmedizin ist auch zertifizierter "Disability Manager". Dies alles beschert dem Zentrum einige Alleinstellungsmerkmale.Dazu kommt qualifiziertes Personal. Neben einer zertifizierten Rückenschultrainerin gehören ein Gefahrstoffspezialist, eine Kraft zur Beurteilung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz sowie eine Fachkraft für pharmakologische Problemstellungen zum Mitarbeiterstab. Sportmedizin, Naturheilverfahren und die Ermächtigung zur Durchführung von Strahlenschutzuntersuchungen runden das Portfolio ab.Das Jubiläum wurde beim "Alten Schuster" bei Ochs am Spieß gefeiert. Die ehemaligen und aktuellen Mitarbeiter kamen vollzählig, um ihrem Chef Erhart zu gratulieren. Das gute Miteinander bei der Arbeit fand die Fortsetzung in der Freizeit: Die Work-Life-Balance stimmt hier offenbar. Für die Stadt gratulierte Stadtrat Hans-Jürgen Gmeiner.