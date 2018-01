Das Tierheim Weiden feiert am 27. April seinen 50. Geburtstag. Vorausgesetzt, die Stadt macht es nicht zuvor dicht. Die Betriebserlaubnis läuft nämlich nur noch bis Ende März.

Tierschutzverein selbst unter Zeitdruck

Gemeinsames Tierheim mit den Landkreisen Neustadt und Tirschenreuth?

Beispielprojekt Zwei Betreibermodelle fürs Tierheim sind in der Diskussion: Zum einen könnte der Tierschutzverein in Eigenregie bauen. Zum anderen könnte auch das Modell des Landkreises Haßberge taugen (Details auf Seite 24). Dabei wirken die Stadt oder ein Landkreis als Bauherr. Von ihm erwirbt der Zusammenschluss aller Kommunen, der sogenannte Zweckverband, das Gebäude, um es wiederum an den Tierschutzverein zu verpachten. Dieser schließt einen Fundtiervertrag mit dem Zweckverband. (mte)

Die Amtstierärztin warnt schon lange: Die Bausubstanz des Tierheims an der Parksteiner Straße ist stark angegriffen, die hygienischen Verhältnisse sind deshalb schwierig. Ganz zu schweigen vom mangelnden Platzangebot für die Tiere und den daraus resultierenden Sicherheitsproblemen. "Mittlerweile haben sich die Zustände derart verschlechtert, dass ein weiteres Abwarten und Hinauszögern von Anordnungen [...] nicht mehr vertretbar sind", heißt es seitens der Stadt. Zumal ein Um- oder Neubau zeitlich nicht absehbar wäre. Die Folge: Die Betriebserlaubnis steht im Feuer.Das erklärt die Verwaltung und beantwortet damit einen Antrag der CSU-Fraktion zum Tierheim. Darin fordern die Christsozialen unter anderem eine Unterstützung für den Tierschutzverein beim Erstellen eines Raumprogramms und eine Finanzspritze. Der Stadtrat soll darüber in seiner Sitzung am Montag, 29. Januar, entscheiden (Beginn: 15 Uhr).Im Vorlagebericht zu diesem Treffen macht die Stadt aber auch deutlich, dass der Tierschutzverein selbst unter Zeitdruck steht. Ihm drohe die Aberkennung der Gemeinnützigkeit, weil der Verein mittlerweile zu viel angespartes Geld für einen Neubau auf der hohen Kante hat, den Bau aber nicht in Angriff nimmt. "Zu lange schwelt schon die Diskussion um einen Neubau", meint die Stadt.Seit 2011 wird über den Tierheimneubau diskutiert. Im alten Heim ist es mit 3500 Quadratmetern zu eng. Der Verein wünscht sich 2000 Quadratmeter mehr Fläche - nicht zuletzt wegen einer Quarantänestation, in der Tiere aus illegalen Transporten unterkommen müssen. Der Kauf eines Nachbargrundstücks aber platzte, die Standorte Mantel und Latsch zerschlugen sich. Die Stadt bietet an, benötigte Erweiterungsflächen an der Parksteiner Straße von den Bayerischen Staatsforsten zu pachten oder zu erwerben.Denn auch die Stadt und der Landkreis Neustadt/WN geraten unter Druck. Der Tierschutzverein spielt mit dem Gedanken, den 2018 auslaufenden Fundtiervertrag nicht zu verlängern. Nach Paragraf 90a des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) aber muss sich die Gemeinde, in der ein Tier gefunden wird, um dessen tiermedizinische Versorgung und Wohl kümmern. Bislang übernahm das der Tierschutzverein. Er erhält im Gegenzug eine Fundtierpauschale. Sie liegt bei 50 Cent pro Einwohner in Weiden und dem Landkreis Neustadt.Bleibt die Frage, womit der Druck von allen Parteien genommen werden kann. Die Verwaltung schlägt vor, mit einem Zusammenschluss, dem auch der Landkreis Tirschenreuth angehört: "Aktuell gehen die Überlegungen dahin, mit den Landkreisen Neustadt und Tirschenreuth ein neues zeitgemäßes Tierheim zu bauen und zu betreiben, unterstützt von den Tierschutzverbänden und den Ehrenamtlichen." Eventuell auf den Erweiterungsflächen am bisherigen Standort in der Mooslohe. Was die Stadt dazuzahlen will, sei laut Vorlagebericht noch völlig unklar. Erst müssen die Pläne konkreter werden, fordert die Verwaltung und bietet dafür Unterstützung an. Das zeigt sich auch am Beschlussvorschlag: 100 000 Euro fürs Tierheim sollen vorbehaltlich in den Nachtragshaushalt für 2018 eingestellt werden - vorausgesetzt, die Stadträte stimmen am Montag zu.