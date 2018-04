Ende März wollte die Stadt das Tierheim dicht machen. Zu wenig Platz, zu schlechte Bausubstanz, die zu mangelnder Hygiene und Sicherheitsproblemen führt. Doch am 46. Geburtstag des Tierheims am Sonntag wird an der Parksteiner Straße noch immer gebellt und miaut. Die Betriebserlaubnis ist verlängert. Die Amtstierärztin erklärt, warum.

Weniger Platz für Tiere

Neubau für 220 000 DM

"Wir sind sehr froh" Das Raumkonzept für ein neues Tierheim ist erstellt. Stadt und Landkreis ermitteln die Kosten. Und Mariele Junak, Vorsitzende des 1000 Mitglieder starken Tierschutzvereins, sagt: "Wir sind sehr froh über die Unterstützung. Das hätten wir als Ehrenamtliche nicht stemmen können. Eine Vorplanung ist ja nicht für zwei Euro machbar." (mte)

Dr. Barbara Bäumler sagt auf Nachfrage: "Aufgrund der intensiven Bemühungen seitens des Tierschutzvereins, des Landkreises Neustadt an der Waldnaab und der Stadt Weiden wurde die Frist für die angekündigte Schließung bis zum Ende des Jahres 2018 verlängert." Derzeit liefen "intensive Planungen für einen Tierheimneubau".Die Diskussion darum, um den Standort, die Größe, die Kosten und, und, und schwelt ja bereits seit 2011. Nach sieben Jahren scheint es konkret zu werden: "Ein Raumkonzept ist erstellt, der erste Termin mit einem Architekten wurde vereinbart", weiß Bäumler. Parallel dazu werde das Tierheim, das der Tierschutzverein Weiden um Vorsitzende Mariele Junak betreibt, natürlich weiter von der Veterinärabteilung tierseuchen- und tierschutzrechtlich überwacht, betont die Amtstierärztin.Kritisch wird es für eine Übergangszeit trotzdem. Denn der Tierschutzverein will zum nächstmöglichen Zeitpunkt, dem 31. Dezember, den Fundtiervertrag mit der Stadt und dem Landkreis Neustadt kündigen. Zwar soll es dann laut Bäumler einen vorübergehend neu gestalteten Fundtiervertrag und eine vorübergehende, vermutlich ein bis zwei Jahre währende Betriebserlaubnis während der Bauzeit für das neue Tierheim geben. Zu Einschränkungen kommt es dennoch.Und das gleich mehrfach, weiß Bäumler: "In dieser Zeit können etwa aufgrund des schlechten Zustands des bestehenden Tierheims keine erkrankten oder verletzten Tiere mehr aufgenommen werden." Auch die Aufnahmekapazität werde sich verringern. Aktuell sind laut Junak vom Tierschutzverein 10 Hunde, 30 Katzen und 7 Kleintiere untergebracht. Nur durch die Verringerung der Aufnahmekapazität könne das Platzangebot für die Tiere verbessert werden. Das wiederum sei Voraussetzung dafür, dass der Träger des Heims, der Tierschutzverein, den Vorgaben des Tierschutzgesetzes gerecht werden kann.Rückblick: Vor 46 Jahren übergab der Tierschutzverein Weiden das neue Tierheim offiziell seiner Bestimmung. Wegen der auch schon in den 1970er Jahren finanziell klammen Situation der Stadt übernahm der Verein die Tierheimregie, betonte der Altoberbürgermeister und 1972 auch Vorsitzende des Tierschutzvereins Hans Schelter, bei der Einweihung. Kostenpunkt für den Neubau damals: 220 000 Mark. Kostenpunkt heute: Dazu gibt es noch keine Aussagen. Dem Vernehmen nach kalkulieren gerade Stadt und Landkreis. Als Richtwert könnte das nach CSU-Meinung beispielgebende neue Tierheim im Landkreis Haßberge gelten. Es kostete gut 1,8 Millionen Euro, ein Zweckverband aus verschiedenen Kommunen hat es finanziert.Bekannt gegeben wird aktuell nur, dass in den nächsten Wochen und Monaten weitere Gespräche mit den Verantwortlichen des Tierheims, der Stadt und des Landkreises zu den detaillierten Planungen stattfinden. Auf einen Bericht darüber warten nach einem Beschluss vom Januar auch die Stadträte. Angemerkt