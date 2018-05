Weiden/Tännesberg. Regungslos verfolgt Pavel S. die Anklageschrift, die ihm seine Dolmetscherin übersetzt. Immer wieder blickt er auf seine Fußfessel, wirkt nachdenklich. Ihm wird eine Tat vorgeworfen, unter der die Opfer noch immer leiden. Mit zwei Komplizen soll er am 4. September 2015 die Sparkasse in Tännesberg überfallen und 7200 Euro erbeutet haben.

Auch ein Überfall einige Monate zuvor in Rosenheim steht auf der Anklageschrift, bei dem die Beute deutlich höher ausfiel: 20 000 Euro und 800 australische Dollar. Die Anklage: Versuchte schwere räuberische Erpressung in zwei Fällen in Tateinheit mit schwerem Raub.Pavel S.' Vorstrafenregister ist lang: Einbrüche, Überfälle, Drogenkonsum. Auch seine Mittäter hätten mit Problemen zu kämpfen gehabt und sich deshalb auf die Überfälle eingelassen: Alkohol, Spielsucht, Schulden. "Wir haben das Geld gebraucht", betont der Angeklagte bei der Hauptverhandlung unter Vorsitz der Richter Markus Fillinger und Gerhard Heindl. Pavel S., der von Rechtsanwalt Franz Schlama vertreten wird, ist bereit zu reden - "und alle Taten zu gestehen". Deutsch spricht er nicht. Knapp eine Stunde schildert er die Überfälle in Rosenheim und Tännesberg. "Es war alles meine Idee. Auch war ich es, der alles geplant hat."Am 17. Juni 2015 überfällt er die Sparkassenfiliale in Rosenheim mit einem Komplizen, beide maskiert, beide bewaffnet. "Ein anderer hat im Frisörgeschäft gegenüber aufgepasst, dass niemand in die Filiale kommt." Pavel S. richtet die scharfe Waffe auf die Angestellte und fordert: "Gib mir Geld." Die Bankkauffrau öffnet den Tresor, der Angeklagte schnappt sich "sämtliches Geld" daraus. Die Drei schaffen es über die polnische Grenze und steigen in einem Hotel ab.Doch sie kehren zurück nach Bayern - diesmal in die Oberpfalz. Drei Tage vor dem Überfall in Tännesberg will Pavel S. mit seinen Komplizen in ein Familienhaus in Kohlberg einbrechen. Der Versuch missglückt, die Besitzer werden wach, die Täter fliehen. "Dabei habe ich die Sparkassenfiliale in Tännesberg entdeckt." Dann beginnt die Pechsträhne der Bankräuber. Der erste Versuch scheitert. "Wir standen maskiert und mit Waffen vor der geschlossenen Filiale", erinnert sich der Angeklagte und ehemalige Fremdenlegionär.Drei Tage später kehren sie zurück, maskiert, bewaffnet. "Ich hatte eine Gaspistole, Oldrich Z. eine scharfe Waffe." Diesmal hat die Sparkasse geöffnet. Die Täter stürmen hinein, fordern Geld. Die zwei Männer bedrohen eine Bankangestellte und eine Kundin mit den Waffen, erbeuten 7200 Euro. Doch die Übergabe missglückt. "Ich hatte Handschuhe an, habe das Geld fallen lassen. Wir mussten alles aufheben und haben es dann in einen Beutel gestopft." Im Fluchtwagen - einem weißen Skoda Octavia, den die Männer in Tschechien gemietet hatten - wartet ein weiterer Komplize. Die Männer fahren einige Kilometer, entledigen sich in einem Waldstück einiger Kleidungsstücke und der Waffen.Auch heute noch "fühlt es sich an wie ein falscher Film", erinnert sich die Bankangestellte. "Plötzlich standen zwei maskierte Männer mit Waffen vor mir. Sie waren sehr tollpatschig, haben das Geld fallen lassen, wirkten hektisch und unprofessionell." Den gleichen Eindruck hatte eine Tännesbergerin, die ebenfalls in der Sparkasse war. Noch heute habe sie mit psychischen Folgen zu kämpfen. "Ich hatte Schlafstörungen. Habe immer noch Angst, dass jemand hinter mir ist."Pavel S. sucht den Blickkontakt zu den Frauen, entschuldigt sich, sie in so eine "Stresssituation" gebracht zu haben. Doch was trieb den schmächtigen, ruhig wirkenden 37-Jährigen zu den Taten? "Er hatte ein Drogenproblem. Hat regelmäßig Crystal konsumiert. Das hat ihn komplett verändert. Ich kenne ihn seit 23 Jahren. Er hat Gewicht verloren, ist ein anderer geworden", erzählt Zeuge und inzwischen verurteilter Mittäter Oldrich Z.. "Er hat das Geld für Drogen gebraucht." Auch kurz vor dem Überfall in Tännesberg habe er das Amphetamin konsumiert. "Sonst wäre er niemals in die Bank gegangen. Die Angst hätte ihn gehindert."Am Tatort fanden die Ermittler DNA-Spuren von Pavel S., unter anderem in einem Handschuh, den er zurückgelassen hatte, informiert eine Diplom-Biologin. Im Fall einer Verurteilung erwartet ihn eine Freiheitsstrafe von bis zu 13 Jahren.