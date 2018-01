35 Millionen investiert der Bezirk in die Psychiatrien in Weiden und Wöllershof. In der Stadt hilft das vor allem psychisch kranken Kindern. Doch es ist nur ein Anfang.

Eigentlich sollte die nicht mehr ganz neue, aber sehr frohe Botschaft jemand anders verkünden: Franz Löffler, Präsident des Bezirkstages und Vorsitzender im Verwaltungsrat der Medbo (Medizinische Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz). Doch der war krank, Grippe. Deshalb hantierten Vizepräsident Lothar Höher und Bezirksrat Toni Dutz mit den großen Zahlen: 17,5 Millionen für Weiden, derselbe Betrag für Wöllershof, Dutzende neue Pflegeplätze und Neubauten. Doch Höher gibt auch zu: "Ich weiß jetzt schon, wenn wir fertig sind, können wir gleich wieder von vorne anfangen." Obwohl der Bezirk Millionen ausgibt, fängt er erst damit an, den dringend notwendigen Bedarf zu decken.Auf dem Sportplatz des Augustinusseminars entsteht ein ganz neuer Bau für eine stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrie. Hier wird Platz sein für 32 Betten für Neugeborene bis 18-Jährige, 8 Plätze davon sind reserviert für suchtkranke Jugendliche. Auch die Institutsambulanz und die Schule werden dort untergebracht. Damit wird die Klinik fast so groß wie die im Bezirksklinikum Regensburg mit 40 Plätzen.Die Tagesklinik wird erweitert um 6 Plätze auf 18. Damit ist auch Platz für die Kleinsten im Alter von 0 bis 5 Jahren.In die jetzigen Räume der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Sebastianstraße kommt eine Tagesklinik mit 15 Plätzen für Erwachsene.Die Medbo stellt massiv neues Personal ein und akquiriert jetzt schon. Gerade arbeiten 34 Personen in Weiden. Kommissarischer ärztlicher Direktor Dr. Christian Rexroth kündigt an: "Das Dreifache kommt mindestens noch hinzu."Laut Höher beginnen die Bauarbeiten für die Psychiatrie, sobald das Krankenhaus seine eigenen beendet hat, also im kommenden Jahr. "Wir sind 2020 fertig", kündigt er an und erweitert mit einem Blick auf das skeptische Gesicht von Konrad Kastner, der bei der Medbo für Wirtschaft und Finanzen zuständig ist, seine Voraussage vorsichtig auf 2021.