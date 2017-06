Das Bezirksfinale im Schultennis für die beiden teilnehmenden Gymnasien aus Weiden lief an ihnen gänzlich vorbei. Der TC Postkeller stellte seine Plätze für die Mannschaften zur Verfügung. An den Start gingen die Jahrgänge II (2000 bis 2003) und III (2002 bis 2005). Wegen der Hitze bestimmte Sportfachberater Alexander Drechsler die Sätze auf vier Punkte zu kürzen. Das Endspiel in der 3. Altersstufe bei den Mädchen gewann das Goethe-Gymnasium Regensburg gegen das Augustinus-Gymnasium Weiden mit 4:2 (vorne, Mitte). Im Team spielten je vier Akteurinnen. In der Altersgruppe 2 siegten die Mädchen des Max-Reger-Gymnasiums Amberg gegen das Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg mit 7:2. Hier gingen sechs Mädchen an den Start, gespielt wurden Einzel und Doppel. Bei den Jungen gewann in der Gruppe III das Gymnasium Lappersdorf gegen das FXS-RS-Amberg mit 5:1. Auch in der Gruppe II hatte das Kepler-Gymnasium Weiden gegen das Privat-Gymnasium Pindl Regensburg mit 2:7 keine Chance. Die Sieger haben nun noch eine Qualifikationsrunde gegen Mittelfranken vor sich. Bei einem Sieg folgt ein weiteres Match gegen den Sieger aus Oberfranken und Unterfranken, der dann ins Landesfinale einzieht, das in Nürnberg stattfindet. Robert Stahl von der Sparkasse Oberpfalz-Nord reichte an die Sieger T-Shirts aus. Bild: R. Kreuzer