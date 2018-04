Das Elly-Heuss-Gymnasium, Hochburg des Tanzes in der Oberpfalz, reist mit sechs Teams zum Bezirksfinale nach Vilseck und überzeugt wieder durch Ideenreichtum und Perfektion.

Sieg des Afro-Teams

Fordern und fördern In der Kategorie II K (Künstlerischer Tanz) mussten sich die sechs Wertungsrichter für eine mystische Nummer des Elly-Heuss-Gymnasiums oder eine gefühlvolle Darbietung der Mittelschule Vilseck entscheiden. Mit der perfekt vertanzten Aussage "Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen" erkämpften sich die Elly-Schülerinnen den 1. Platz und damit die Fahrkarte zum Landesfinale in Geiselhöring am 30. April.



Die "Königsklasse", nämlich die Kategorie I K, dominierten klar die 25 Tänzerinnen der Jahrgangsstufen 10 bis 12 aus dem Elly. Schwierigkeit, Originalität, Synchronität, Ausdruck und viele "Bilder" hatten die Jury überzeugt. Dem Johanna-Decker-Gymnasium aus Amberg blieb die Silbermedaille.



In diesen Erfolgen spiegelt sich das Förderkonzept des "Elly" wider: Bereits die Unterstufen werden an Wettbewerbe herangeführt. Dabei entwickeln sich Vorlieben für einzelne Tanzarten, die dann gefördert werden. So findet jede interessierte Schülerin ihre Tanzsparte. Auftritte bei verschiedenen Anlässen und die Schulveranstaltung "Das Elly tanzt" sind besondere Anreize.



Das Landesfinale Tanz ist für die drei qualifizierten Teams eine große Herausforderung, denn in Geiselhöring werden die besten Mannschaften aus ganz Bayern gegeneinander antreten. Die "Ellys" haben sich vorgenommen, die Oberpfalz dabei würdig zu vertreten und -wenn möglich- einen Platz auf dem Treppchen zu ergattern. (exb)

Weiden/Vilseck. "Tanzen ist die stärkste Ausdruckskraft der menschlichen Seele". Mit diesen Worten begrüßte die Bezirksobfrau Tanz, Monika Schewior, die zehn Mannschaften und deren Betreuerinnen aus Amberg, Vilseck, Waldsassen und Weiden. Auch Walter Ehrhardt, Vertreter der Regierung der Oberpfalz, besuchte die für ihn "attraktivste Schulsport-Veranstaltung des Jahres" im Regierungsbezirk.Der Wettbewerb begann mit der Alterskategorie III, das heißt mit der 5. und 6. Klassenstufe. Die jüngsten Ellys verdeutlichten in einer sehr gelungenen Choreografie die Bindung der Menschen in der Gesellschaft. Sie überzeugten mit ihrer Darbietung und wurden - nicht übderraschend - mit der Siegermedaille belohnt.Anschließend entführten die Weidenerinnen im Bereich Folklore/ethnischer Tanz die Zuschauer nach Irland und nach Afrika. Hier waren jeweils landestypische Elemente gefordert. Knapp siegte - wie schon im Vorjahr - das Afro-Team.Dann wurde es erneut spannend: Nachdem die Mädchenrealschule der Zisterzienserinnen Waldsassen in der Kategorie II G (Gesellschaftstanz) für ihren Rock 'n' Roll konkurrenzlos die Goldmedaille mitnehmen konnte, forderten die Auftritte der Waldsassener und des Elly-Heuss-Gymnasiums in der Kategorie I G die Jury: Zwei Mal Rock 'n' Roll vom Feinsten. Eine äußerst knappe Entscheidung: Mit nur vier Punkten Vorsprung ging der Siegertitel dann doch ans Elly-Heuss-Gymnasium nach Weiden.