Die 2. große Strafkammer am Landgericht Weiden musste am Mittwoch erneut gegen einen Ungarn (41) wegen bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern verhandeln. Die Richter verhängten 4,5 Jahre Haft. Sie blieben damit ein halbes Jahr unter dem ersten Urteil vom Juli 2016: Ursprünglich hatte die 1. große Strafkammer unter Vorsitz von Walter Leupold den 41-Jährigen zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Der Mann legte Revision ein und kam damit beim Bundesgerichtshof teilweise durch. Der 1. Strafsenat hob das Urteil in einem der 16 Fälle auf. Dabei handelte es sich um die Schleusung von zwei Männern und einer Frau. Bei ihnen steht aus Sicht des BGH nicht gesichert fest, dass es sich um "Nicht-Europäer" und damit um unerlaubte Einreise handelte. Der 41-Jährige und seine Frau (30) waren wegen der Organisation von 16 Fahrten mit 53 illegalen Passagieren von Januar bis Mai 2015 verurteilt worden. Das Ehepaar hatte über sein Unternehmen "Siebenmeilenstiefel" von Deutschland aus via Facebook Fahrer rekrutiert. Die holten die Gäste an vereinbarten Orten in Budapest ab und brachten sie über Nacht nach Österreich oder Deutschland. Bei der Fahrt, an der sich der BGH stieß, handelt es sich um den einzigen Fall, wo nicht durch eine polizeiliche Kontrolle bekannt war, wer im Auto saß. Ein Fahrer hatte rückwirkend gestanden, dass er die drei Personen nachts an einem Parkplatz auf der A 3 bei Passau aussteigen ließ. Die Bezahlung erfolgte nach Abzug des Fahrerlohns per "Western Union" an das Paar.Für den BGH spielte auch keine Rolle, dass die mitangeklagte 30-Jährige geständig war. Sie war nach einem Verständigungsgespräch zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden und hatte diese Strafe auch akzeptiert.