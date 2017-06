In das Guinness-Buch wollten sie nicht kommen, aber der Ehrgeiz war schon recht groß, beim Bibellesemarathon ins Ziel zu kommen. Es ist gelungen.

"Zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens war es am schwierigsten, Bibelvorleser zu bekommen", berichtete Pfarrer Dominic Naujoks, nachdem das Ziel des Bibelmarathons erreicht worden war. 99 Stunden und 45 Minuten wurde seit vergangenem Mittwoch, 10 Uhr, im Halbstundentakt die gesamte Lutherbibel in der evangelischen Kirche St. Markus laut vorgelesen.Lückenlos reihten sich an jedem Tag gut 30 Vorleser den Staffelstab in Form der Bibel weiter. Am Sonntag, exakt um 13.45 Uhr, wurde dann der letzte Satz "Die Gnade des Herrn Jesu sei mit allen" gemeinsam von allen anwesenden Vorlesern und Kirchenbesuchern gesprochen. Vorher hatten Gerhard und Margitta Bär die allerletzten Kapitel der Offenbarung vorgetragen. Dann durchwanderten einige der Vorleser das von Pfarrer Naujoks gespannte Zielband. Lauter Beifall war die erste Belohnung.Die "Lesemarathonis" waren zufrieden und glücklich, es geschafft zu haben. Sie berichteten über die Erlebnisse in den vergangenen Tagen. Zeitweise seien viele Zuhörer, manchmal auch wenig oder überhaupt keine in der Kirche gewesen. Überhaupt sei es ein ganz besonderes Erlebnis gewesen, einmal nicht nur wenige Zeilen, sondern die gesamten langen Bibeltexte zu hören. "Für die Gemeinschaft war dies ein ermutigend gutes Erlebnis", stellte Pfarrer Naujoks fest. Er betonte auch den stark ökumenischen Charakter des Bibelvorlesemarathons. Schließlich waren unter den Teilnehmern nicht nur evangelische, sondern auch zahlreiche katholische Christen sowie Angehörige von Freikirchen. Sie kamen aus der näheren und auch weiteren Umgebung. Gelesen wurde aus Bibeln auch in Malayalam (Indien), Farsi (Persien) und auf Tschechisch. Dass der Bibelmarathon erfolgreich war, ist ganz besonders auf die Unterstützung durch die Jugendgruppe St. Markus zurückzuführen, betont der Pfarrer. Ihre Mitglieder haben nicht nur mitorganisiert, sondern vor allem nach Mitternacht die Lücken gefüllt. Im Jugendraum haben einige deswegen auch übernachtet. Das Schlafdefizit war ihnen bei der Abschlussfeier anzusehen. Der eine oder andere kämpfte beim Zuhören des letzten Kapitels offensichtlich gegen das Einnicken. Doch beim Schlussbeifall waren alle wieder hellwach.Mit dem Bibelvorlesemarathon sollte im Jubiläumsjahr der Reformation die Übersetzungsarbeit Luthers gewürdigt werden.