Der Biber ist schuld: Da er Pappeln zum Absterben bringt, ist der Radweg Richtung Schätzlerbad nun gesperrt. Das ist notwendig, weil absterbende oder bereits tote Bäume gefährlich für Fußgänger und Radfahrer werden können.

Viele Bäume abgestorben

Komplizierte Fällarbeiten

Im Norden von Weiden schlängelt sich der Sauerbach durch ein vier Hektar großes Waldstück mit Linden, Eschen und vielen dicken Pappeln. Direkt an diesem Wald entlang führt ein Fuß- und Radweg Richtung Schwedentisch und Schätzlerbad. Dieser Weg muss ab Freitag vorübergehend gesperrt werden.In den vergangenen Jahren haben sich Biber in dem Wald am Sauerbach breit gemacht und das Gewässer an verschiedenen Stellen aufgestaut, so dass die Fläche nahezu vollständig überflutet ist. Zudem haben die Tiere im vergangenen Winter viele der dicken Pappeln in Bodennähe so stark benagt, dass ein Großteil der Bäume abgestorben ist. Einige wehren sich zwar noch und treiben frisches Grün - am spärlichen Blattwuchs ist aber das Absterben der Baumriesen schon abzusehen.Von absterbenden und bereits toten Bäumen gehe, so lautet eine Mitteilung der Stadt, erhebliche Gefahr für Fußgänger und Radfahrer aus, die den Weg parallel der Dr.-Kilian-Straße nutzen: Totes Holz aus den Kronen der Bäume könnte jederzeit, auch ohne Sturm, auf den Weg stürzen und im schlimmsten Fall zu schweren Verletzungen führen.In dem ständig durchnässten Boden haben abgestorbene Wurzelstöcke keinen sicheren Halt, so dass auch das Umstürzen ganzer Bäume befürchtet werden muss. Die städtische Forstabteilung hat daher bei der unteren Verkehrsbehörde die komplette Sperrung des Weges beantragt. Die Sperren werden diesen Freitag aufgestellt. Stadtförster Winter bittet die Bevölkerung, die Sperrung zu beachten und dem Weg fernzubleiben.Die Bäume, die beim Umstürzen an den Weg heranreichen können, müssen gefällt werden. Technisch ist das nicht ganz einfach, weil weite Teile des Geländes mit Fahrzeugen nicht befahrbar sind. Die dürren Äste in den bereits abgestorbenen Kronen könnten bei den Fällarbeiten brechen und die Holzfäller verletzen. Der Einsatz muss sorgfältig geplant und vorbereitet werden.Für die gesamte Fläche hat die städtische Forstabteilung bereits 2015 über das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm den Nutzungsverzicht zugunsten der Biber erklärt. Die gefällten Bäume bleiben liegen und werden dem "natürlichen Kreislauf" überlassen.