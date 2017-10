Sturm "Herwart" ist abgezogen. Nun zieht die Polizei eine erste Bilanz zu den Einsätzen am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Oktober. Eine ältere Dame sowie rund 100 Bäume wehte der Wind um.

15 Bäume über der Fahrbahn

1 Baustellenabsperrung umgeweht

1 Strommast aus Holz gebrochen

1 Verkehrsunfall

1 Baum auf Gleis der Deutschen Bahn

Dachziegel vom Jugendheim in Waldsassen

20 Bäume über Fahrbahn (unter anderem war die B 22 betroffen)

4 Bäume bzw. Äste auf der Autobahn A 93

1 Baum auf Hausdach

1 Baum in Telefonleitung

1 Baum auf Gleis

1 Baum in Stromleitung

1 Bauzaun umgefallen

1 ältere Dame stürzte aufgrund einer Windböe

11 Bäume über der Fahrbahn

2 umgewehte Bauzäune

1 Stromausfall durch Baum über Niederspannungsleitung

7 Bäume über Fahrbahn

1 Verkehrsunfall: Auto von der Fahrbahn (Bundesstraße 85) geweht

1 Bauabsperrung umgeweht

1 Baum über Oberleitung der Deutschen Bahn

2 umgewehte Bauzäune

14 Bäume über Fahrbahn (unter anderem war die Bundesstraße B 85 betroffen)

1 Ast auf geparkten Pkw

1 Baukran drohte kurzfristig umzustürzen (Bad Kötzting)

3 neuaufgezogene Wände an einem Neubau auf ein Gerüst gefallen

1 Behelfsampel (Bundesstraße B 85 bei Roding) umgeweht

1 Stromausfall in Willmering

1 Baum in Strommast bei Neukirchen b. Hl. Blut

1 Stromausfall durch Baum über Hochspannungsleitung

1 Baugerüst auf 20 m Länge umgefallen

8 Bäume über Fahrbahn

1 Baum auf Gartenlaube

1 Verkehrsunfall: Auto von der Fahrbahn (Bundesstraße 8) geweht

3 Verkehrszeichen umgeweht

2 Baustellenabsicherung umgeweht

6 Bäume über Fahrbahn

1 Telefonmast umgefallen

größere Äste über Fahrbahn (Autobahn A 3)

1 Bauplane (20 mal 30 Meter) am Gerüst abgerissen

1 Reklameschild losgerissen

2 Bäume über Fahrbahn

1 größerer Ast über Fahrbahn (Autobahn A 3)

2 Bauzäune umgeweht

Baum auf Auto - Fahrerin unverletzt

Zu den ersten Einsätzen rückten die Rettungskräfte bereits am Samstag um 14.32 Uhr aus. Am Sonntag ging es für die Helfer um 7.30 Uhr los. Ein Großteil der Einsätze war laut Polizei um etwa 12 Uhr beendet. Insgesamt mussten die Helfer rund 100 umgestürzte Bäume beseitigen. Bei den sechs Verkehrsunfällen wurden die beteiligten Personen höchstens leicht verletzt.Bei einigen Gebäuden kam es durch die orkanartigen Böen auch zu Schäden am Dach. So zum Beispiel beim Landestormuseum/Drachenmuseum in, wo einige Dachziegel weggeweht wurden.Bei der Malzfabrik indrohte ein Teil des Wellblechdaches zu Boden zu stürzen und musste von der Feuerwehr gesichert werden.Auf der Kreisstraße TIR 22, zwischen, stürzte ein Baum um und fiel auf einen Opel Astra. Die Fahrerin konnte unverletzt ihr Fahrzeug verlassen. Der Streckenabschnitt musste gesperrt werden, da weitere Bäume umzustürzen drohten.Bei, Landkreis Schwandorf, wurde der Anhänger eines Pkw- Gespanns von einer Windböe erfasst und gegen einen entgegenkommenden Pkw gedrückt. Dessen Fahrer wurde dabei durch Glassplitter leicht verletzt.Im Stadtgebietwurde ein auf öffentlichem Verkehrsgrund abgestellter Pkw-Anhänger durch den Wind unter ein geparktes Fahrzeug geschoben.Beistürzte ein Baum auf die Bahngleise,so dass die einspurige Bahnstrecke Lam–Bad Kötzting für etwa eine Stunde gesperrt werden musste.Beim Pegelerreichte die Haidenaab die Meldestufe 1 – mit stellenweise kleinen Überschwemmungen.