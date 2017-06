Hunderte summen im Park mit, als die Band von Annika Fischer und Martin Strasser am Mittwochabend Billy Joels "For The Longest Time" spielt. Was viele nicht wissen: Der US-amerikanische Sänger hat Verbindung nach Weiden. Sein Großvater Karl arbeitete in den 1920ern bei Witt Weiden.

Preislisten im Witt-Archiv

Vor Kuba auf der St. Louis

Bei dieser Tätigkeit sammelte er Erfahrungen, die er später gut gebrauchen konnte: Mit 39 Jahren gründete Karl Joel in Nürnberg 1928 seinen eigenen Versandhandel, ein Jahr später mit eigener Fabrik. Das Unternehmen lief äußerst erfolgreich und entwickelte sich in kürzester Zeit zu einer 150-Mitarbeiter-Firma. Unter dem Druck der Nazis musste Karl Joel sein florierendes Unternehmen 1938 für weniger als ein Fünftel des eigentlichen Wertes an Neckermann verkaufen. Und selbst die vereinbarte Summe von 2,3 Millionen Reichsmark hat er nie erhalten.Bis heute liegen im Archiv des Textilunternehmens Witt Weiden alte Werbezettel des damaligen Konkurrenten Joel. Vertriebsleiter Thomas Bieber hat die Unterlagen gefunden. "Ich habe mich da mal eine Stunde durchgewühlt. Da kann durchaus noch mehr schlummern", meint er. Auch Joels Preislisten von 1933 sind dabei. Die Wäschemanufaktur Joel gehörte neben Witt, Quelle und Schöpflin zu den Großen der Branche. Nach seinem Kenntnisstand hatte Karl Amson Joel, gebürtiger Mittelfranke, in den 1920ern bei Witt eine Ausbildung gemacht. Die Familie stammte aus Colmberg bei Ansbach, wo schon Urgroßvater Feist Joel (Jahrgang 1806) zuhause war. Lohnzettel oder einen Personalbogen von Karl Joel gibt es bei Witt leider nicht. Das Firmenarchiv enthält erst Dokumente ab etwa 1930.Bieber freut sich über den prominenten Kollegen von einst: Er singt im Witt-Chor, der ja ebenfalls einen Song von Billy Joel ("For The Longest Time") im Repertoire hat. Gerade eben sind die Noten von "Lullaby" eingetroffen. Und wer weiß: "Vielleicht kriegen wir ihn ja zu einem Besuch in die Oberpfalz."Illusorische Träume? In Nürnberg ist der Coup gelungen. Steffen Radlmaier, Feuilletonchef der "Nürnberger Nachrichten", hatte jahrelang hartnäckig nach den Verbindungen des US-Stars nach Franken geforscht. Inzwischen war Billy Joel mehrfach in Nürnberg. Radlmaier hat ihn einige Male persönlich getroffen, sogar in New York besucht. Der Sänger stellte den Deutschen im Freundeskreis mit den Worten vor: "Das ist der Mann, der meine Familie besser kennt als ich." Radlmaier hat 2009 das Buch "Die Joel-Story. Billy Joel und seine deutsch-jüdische Familiengeschichte" verfasst, das auch in Amerika erschienen ist. Das Vorwort stammt von Billy Joel.Die Kontaktaufnahme ist eine Story für sich. Radlmaier war der Verbindung seit den 80ern auf der Spur. Als Billy Joel 1994 auf dem Zeppelin-Feld ein Exklusiv-Konzert für amerikanische Soldaten gab, ließ sich Radlmaier von einer Freundin einschmuggeln, deren Mann GI war. Joel bestätigte beim Konzert, dass sein Vater in Nürnberg aufgewachsen war. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten hatte die Familie fluchtartig die Stadt verlassen müssen. Julius Streicher spielte ihnen übel mit. Der fränkische Gauleiter rief dazu auf, der "Schlange Alljuda den Kopf zu zertreten". Karl und Meta Joel gingen mit dem 1923 geborenen Sohn Helmut zunächst 1934 nach Berlin, flohen 1938 in die Schweiz und schließlich über Kuba in die USA. Billy Joel kam 1949 in den Bronx zur Welt. Sein Großonkel Leon Joel überlebte den Holocaust nicht: Er und seine Familie waren ausgerechnet Passagiere auf der St. Louis, dem Dampfer, der vor Havanna ankerte, nicht anlegen durfte - und nach Europa zurückkehren musste. Leon Joel wurde in Frankreich inhaftiert und deportiert.1995 gelang es einem Mitarbeiter des Presseamtes der Stadt Nürnberg, Billy Joel zu einem öffentlichen Auftritt anlässlich 50 Jahre Kriegsende nach Nürnberg zu holen. Den Kontakt stellte Arno Hamburger, Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, her. Er war ein Schulfreund von Helmut Joel. Und Radlmaier lernte den Star endlich persönlich kennen. "Es freut mich, dass diese inzwischen ja schon alte Geschichte doch immer wieder interessiert." Aktuell ist Radlmaier mit einer musikalischen Lesung zur "Joel- Story" selbst auf Tournee. Zumindest er würde damit auch gern nach Weiden kommen - mit seinem eigenen "Piano Man".