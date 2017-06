Biogas bringt Vielfalt auf die Felder

"Biogas und Artenreichtum - das passt zusammen!" So lautet die Botschaft des Feldtags zum Energiepflanzenanbau im Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum Almesbach.

(rdo) Dieser war Teil des Projekts "Informations- und Demonstrationszentren Energiepflanzenanbau" der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL). Außer in Almesbach fanden an neun weiteren Standorten in Bayern Feldtage statt - alle unter dem gleichen Thema: "Substratvielfalt für Biogasanlagen".Hintergrund dafür ist der Biogasprozess. Bei diesem werden Pflanzen, sogenannte Substrate, durch Bakterien bei einem Stoffwechselvorgang ohne Sauerstoff zu Biogas vergärt. Als Substrate kommen eine Vielzahl von pflanzlichen Kulturen zum Einsatz. Für die effektive Erzeugung der Substrate ist ein hohes Ertragspotenzial der Kulturen und Anbausysteme wichtig. Somit wird eine effiziente Nutzung der Fläche und Ressourcen garantiert.Manche Kulturen helfen durch ihr ganzjähriges Wurzelwerk die Nitratbelastung des Grundwassers zu verringern. Auch der Klimawandel wird bei Pflanzversuchen berücksichtigt. Saaten nach dem Getreideanbau gedeihen bei genügend Niederschlägen und können der Bodenerosionen entgegenwirken. Marion Wiesheu vom Fachverband Biogas e.V. informierte über die nötige Teilnahme von Biogasbetreibern am Ausschreibungsverfahren nach Inkrafttreten des EEG 2017 zum 1. Januar 2017.Auf den Schauflächen in Almesbach stellten Mitarbeiter der LfL und des Fachverbandes Biogas verschiedene Kulturen im praktischen Anbau vor. Vom Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe Straubing referierte Tatjana Lauenberg zu Bioenergieträgern mit Standortaspekten. Darunter waren beispielsweise das Chinaschilf, das Riesenweizengras, ein nordamerikanisches Präriegras und das Malviengewächs Sida. Außerdem wurden bayrische Forschungsergebnisse veröffentlicht.Projektleiterin Maria Bär wies auf die Fruchtfolge hin. Demnach folge nach Mais Getreide, Ackerfutter, Buchweizen, Amarant und Quinoa. Vom Fachverband Biogas erläuterte Ingenieur Markus Bäuml die Funktionsweise der gezielten Netzeinspeisung, wenn die regenerativen Energien, Sonne und Wind, nicht zur Verfügung stehen.Dorothea Hofmann stellte unter anderem (Winter-)Roggen, Mais mit Stangenbohnenunterpflanzung, Weidelgrasuntersaat, Zuckerrüben und Wildpflanzenmischungen vor. Ferner sprach sie über das Leguminosen-Getreide-Gemenge, das als Unkrautwächter und Tiernahrung fungiert. Wächst dieses dicht, kann Niederwild Nahrung und Schutz finden. Allerdings bestehe auch die Gefahr von Wildschweindeckung, meinte BBV-Kreisobmann Josef Fütterer. Andreas Kiener, Betriebsleiter des Lehr-, Versuchs- und Fachzentrums Almesbach, hob hervor, dass der Standort für Leindotter geeignet sei. Die gelb blühende Ölpflanze locke Insekten.