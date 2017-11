Black Kathrein

Kathreinsonntag, 13 Uhr. Joachim Kriechenbauer bekommt es fast ein wenig mit der Angst zu tun. Gut hundert Kunden warten vor dem City-Center, als der Hausmeister die Glastür öffnet. Los geht's, der Startschuss fürs Vorweihnachtsgeschäft 2017 fällt.

Satte Rabatte

Dreifacher Abschied

Der Black Friday wird sich etablieren. Philipp Kaufmann, City-Center

"Kathrein ist seit Bestehen des City-Centers der besucherstärkste Tag des Jahres", weiß Bäckermeister Rainer Sindersberger vom Café im Erdgeschoss. Rekord waren 12 000 Kunden.Ob das dieses Jahr so bleibt? "Heißa Kathreinerle" bekommt heuer unerwartete Konkurrenz aus Amerika. Den "Black Friday". Etliche Geschäfte in der Innenstadt - vor allem in der Max-Reger-Straße - gewährten nach US-Vorbild am Freitag satte Rabatte. Viele Kunden schlugen schon vor Kathrein zu: Bei H&M und Müller galten die 20 Prozent nur Freitag und Samstag - am Sonntag nicht mehr. City-Center-Geschäftsführer Philipp Kaufmann ist am Wochenende gerade aus den USA zurückgekehrt: "Dort dauert das eine Woche und es gibt bis zu 80 Prozent. Irre."Das Bekleidungshaus Wöhrl nahm den Sonntag noch mit dazu ("Crazy Days"), so dass die 20 Prozent drei Tage lang galten. "Natürlich!", sagt Robert Kraus, der an Kathrein die Geschäfte führte. Alles andere wäre doch unfair gegenüber den Kunden. Auch vor Wöhrl warten zur Eröffnung 50, 60 Menschen vor der Ladentür. Kraus zieht gegen 16 Uhr eine erste Bilanz: "Der beste Kathreinsonntag seit zwei, drei, vier Jahren."Freunden der Tradition sei zum Trost gesagt, dass ein Zusammentreffen von Kathreinmarkt (Namenstag der Heiligen Katharina) mit "Black Friday" (dem Freitag nach Thanksgiving) kalendarisch nicht oft vorkommen dürfte. Geschäftsmann Tobias Sonna sieht es mal aus Käufersicht: "Der Kunde profitiert davon. Es gab selten so viele geballte Rabatte wie an diesem Wochenende." Der Vorsitzende des Einzelhandelsverbandes schätzt die Besucherzahlen am Sonntag so stark wie eh und je ein.Das deckt sich nicht ganz mit dem Empfinden der Leute auf den Straßen. Walter Stabla kann den Kinderwagen mit dem Enkel bequem durch die Max-Reger-Straße schieben. Der Weidener geht gern zum Kathreinmarkt, "auch wenn ich gerade an diesem Tag nie was kaufe". Seine Einschätzung: "weniger als sonst."Das meint auch Dirk Zacharias, der am Unteren Markt Fingerringe für fünf Euro anbietet ("Mit der Optik von tausend Euro"). Der Straßenhändler bedauert augenzwinkernd die geringere Resonanz: "Vielleicht gefriert den Leuten beim Griff zur Börse die Hand ein." Wie immer kommen viele Kunden aus dem Umland: Fünf von zehn Autos tragen das Kennzeichen "AS". Stark vertreten auch "SAD", weniger "TIR".Ein bisschen Wehmut schwingt am Sonntag auch mit. Drei inhabergeführte Geschäfte sind zum letzten Mal dabei und befinden sich im Ausverkauf: "Rosis Altstadtladl" sowie Uhren Leinert und Uhren Heinz. "Wir brauchen keinen Black Friday, wir haben einen Black Dezember", scherzt Werner Schlegel, Inhaber von Uhren Heinz. Er zieht den Ruhestand um ein paar Monate vor und schließt im Januar. Seit vier Jahren muss er mit einer Baustelle leben. Nebenan in der Ringstraße wird gerade die zweite Etage des Einkaufszentrums hochgezogen. Kathrein 2018 könnte das NOC schon dabei sein.