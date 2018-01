Einen Blechschaden der etwas anderen Art beklagt die Polizei. Denn ein Unbekannter hat die Verkehrsschilder "Halteverbot" mit Zusatzschild "Feuerwehrzufahrt" an der Joseph-Haas-Straße 41 mit schwarzer Farbe beschmiert. Passiert ist das in der Zeit von Sonntag, 31. Dezember, bis Freitagvormittag, 5. Januar. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Geschehen unter Telefon 0961/401-321. Sie ermittelt in diesem Fall wegen eines Vergehens der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Und das übrigens nicht zum ersten Mal.

Die Verkehrszeichen befinden sich im hinteren Bereich einer Wohnanlage. Als sie schon mal verschmiert wurden, erfolgte eine Reinigungsaktion. Sauber blieben sie nicht lange. Ein Unbekannter griff wieder in den schwarzen Farbtopf und beschmierte damit erneut die Verkehrszeichen.