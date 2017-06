Klar, um Sport dreht sich vieles im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) der SpVgg SV. Aber nicht nur. Gesundheit oder berufliche Zukunft der Jugendlichen zählen ebenso, wie ein Blick hinter die Kulissen zeigt.

(sbü) Vom Fußballtraining bis zum Job: Viele Aspekte sehen die Verantwortlichen NLZ als Einheit. Um 220 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 18 Jahren kümmern sich 22 ausgebildete Trainer unter Leitung von Kordinator Rainer Fachtan sowie der Vorstand des Vereins. Die Jugendlichen kommen aus 24 verschiedenen Nationen. "Wir wollen charakterstarke junge Menschen entwickeln, die teamfähig sind und eine gute berufliche Zukunft möglichst in der Region haben", sagt SpVgg-Chef Kurt Haas im Pressegespräch. Vorstandsmitglied Christian Schmidt ergänzt: "Das Wohl der Kinder steht an erster Stelle."Sport, Schule und Beruf betrachte man als Einheit. Auf dem Programm steht deshalb neben Fußballspielen noch viel mehr. Zweimal im Jahr gibt es ein umfassendes persönliches Gespräch mit den Jugendlichen. Die Trainer interessieren sich auch immer für die schulische Situation. Gibt es hier Probleme, können die Übungseinheiten hintangestellt werden. "Ein Trainer gibt sogar Nachhilfe", erzählt Fachtan.Alle Spieler füllen jährlich einen Steckbrief über ihre gesundheitliche Verfassung aus. Dieser wird vertraulich behandelt und dem Vereinsarzt Dr. Herbert Kroll übergeben. Ihn können die Spieler auch sonst jederzeit konsultieren. Bei gesundheitlichen Auffälligkeiten wird auch das Fifa Medical Center in Regensburg eingeschaltet. Kostenlose Untersuchungen beim Kinderarzt, eine komplette kardiologische Untersuchung beim U13-Jahrgang, Facharztkonsultationen, 12-Kanal-EKG und Physiotherapie ohne lange Wartezeiten sind im Angebot. Bei Verletzungen gibt es eine kostenlose Erstversorgung, falls erforderlich unter Einschaltung der Orthopädischen Klinik Lindenlohe.Regelmäßige Elternabende gewährleisten enge Kontakte mit den Familien. Die Unterstützung der Eltern, unter anderem durch Fahrdienste mehrmals in der Woche, sei ohnehin unabdingbar. Demnächst soll auch ein Elternbeirat die Arbeit aufnehmen. Vorrangig bei den Sponsoren bemühen sich die Verantwortlichen auch um Ausbildungsplätze. Jedes Jahr begännen rund 25 Jugendliche eine Ausbildung - und das sei ein Gewinn für alle Seiten. Denn die Jugendlichen seien eben "Typen, die die Wirtschaft braucht", sagt Kurt Haas. (Angemerkt)

Nur mit Idealen

Viertbestes Zentrum in Bayern Seit rund acht Jahren gibt es bei der SpVgg SV Weiden SV das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ). Es wird wie alle 18 Einrichtungen dieser Art in Bayern in Kooperation mit dem Bayrischen Fußballverband (BFV) und dem Deutschen Fußballbund betrieben. Junge Talente im Alter von 8 bis 18 Jahren aus einem bis zu sechzig Kilometer reichenden Umkreis werden dort betreut. In Cham, Bayreuth und Hof sind die geografisch nächsten NLZ. "Selbstverständlich geht es auch um Gewinnung des eigenen Nachwuchses", sagt SpVgg-Vorstandsvorsitzender Kurt Haas. Nur vier Spieler der ersten Mannschaft kämen derzeit nicht aus dem NLZ. Drei Trainingsnachmittage pro Woche und ein Spiel gibt es im NLZ jeweils für die 13 Jugendmannschaften. Sehr beliebt sind bei den jungen Fußballern auch die Reisen zu Turnieren im Ausland, zuletzt am Gardasee. "Dies alles erfordert einen enormen Koordinationsaufwand", erklärt Haas.



Rekrutierungsprobleme gebe es nicht, denn meistens meldeten Eltern ihre Kinder zum Probetraining selbst an. Das NLZ bildet auch Trainer aus. Koordinator Rainer Fachtan hat die A-Lizenz, die höchste Trainerlizenz für den Amateurbereich. Wie Haas berichtet, habe das Weidener NLZ bei der jüngsten Qualitätskontrolle des BFV unter den bayerischen Zentren den viertbesten Platz belegt. "Hätten wir einen Kunstrasenplatz, wären wir noch weiter oben." Ein solcher Platz steht auf der Wunschliste an erster Stelle. Er könnte auf dem vorhandenen B-Platz in unmittelbarer Nähe der Mehrzweckhalle errichtet werden, koste aber mindestens 250 000 Euro.



Auch fehle derzeit ein eigener Vereinsbus. Finanziert wird das NLZ von der SpVgg SV zusammen mit ihren Sponsoren. Ohne finanzielle und freiwillige Mithilfe auch der Eltern könne das NLZ nicht arbeiten. Unterstützung kommt auch vom Jugendförderverein der SpVgg SV. Weitere Sponsoren seien in Anbetracht der Finanzknappheit bei der Stadt sehr willkommen. (sbü)

Von Siegfried BühnerWas Ehrenamtliche in Sportvereinen mit Hilfe von Eltern, Sponsoren, Kommunen und anderen im Bereich der Jugendarbeit leisten, ist von gesellschaftlich höchster Bedeutung. Für das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) gilt dies besonders, weil dort neben der sportlichen Seite auch ein pädagogisches Konzept umgesetzt wird. Durch die Jugendarbeit in Sportvereinen werden weitaus mehr Kinder und Jugendliche erfasst als dies in kommunalen, konfessionellen oder sonstigen Einrichtungen jemals möglich ist.Alles funktioniert nur mit außerordentlich viel Idealismus, nicht zuletzt von Eltern und Trainern vor Ort. Vom Bayerischen Fußballverband kommt nur die Ehre, den Namen NLZ tragen zu dürfen, der DFB hilft bei 4 von 22 Trainern. Wie leicht wäre es doch für den milliardenschweren Profifußball, der sich stark aus solchen Einrichtungen rekrutiert, die eine oder andere Million zusätzlich abzugeben. Doch dieser Wunsch klingt wohl zu naiv, um wahr zu werden.___E-Mail an den Autor: redws@oberpfalzmedien.de