Blick ins Archiv

Als besonderes Angebot für die Mitglieder gab es eine Besichtigung des Archivs mit Leiter Johannes Ibel, zugleich Schriftführer des Fördervereins. Zwei bis sechs Mitarbeiter und zwei bis vier Hilfskräfte kümmern sich um den Bestand. 31 Prozent der Arbeiten beziehen sich auf die Durchführung von Ausstellungen, 21 Prozent auf Archiverschließung, weitere 21 Prozent auf Anfragen und 10 Prozent auf Forschung.

Ab 2000 war mit 50 Praktikanten eine vom Förderverein initiierte Häftlingsdatenbank eingerichtet worden, die regen Zuspruch erfährt. Sie wird laufend durch ein deutsch-russisch-ukrainisch-weißrussisches Erschließungsprojekt von Wehrmachtunterlagen aus postsowjetischen Archiven über sowjetische Kriegsgefangene ergänzt. Von Februar bis November gab es 3700 virtuelle Besuche in den "Memorial Archives". Um in das in zwölf Sprachen erstellte digitale Angebot, das von Interessenten aus ganz Europa, speziell aus Deutschland, aber auch aus den USA genutzt wird, zu gelangen, ist ein Antrag erforderlich.Ibel führte die Besucher in die zum Teil noch seit 2014 zu sanierenden Archivräume im Keller und stellte ihnen einige Schätze vor, die zum großen Teil aus privatem Nachlass stammen. Dazu gehören eine Häftlingsjacke, Fotos, eine Kamera mit belichtetem Film, die ein US-Soldat in einem abgeschossenen Flugzeug gefunden hatte, Paketkarten für die Häftlinge, ein geschnitzter und mit Nazi-Symbolen verzierter Holzstock eines SS-Manns sowie verschlüsselte Funksprüche - im Original und entschlüsselt, vor allem aus der absoluten Endphase des KZ-Systems vom 1. bis 15. April 1945, als Flossenbürg die Zentralverwaltung war. (fsb)