Blitzmarathon in Weiden

Mittwoch, 8 Uhr morgens: Hauptmeister Jonas Noall hält drauf. Mit der Laserpistole auf diejenigen, die die Frauenrichter Straße stadtauswärts zu hurtig unter die Reifen nehmen. Der Blitzmarathon der Polizei macht auch vor Weiden nicht Halt. Bis 11 Uhr beobachten die Polizisten der Inspektion den Bereich, in dem schon häufiger Unfälle mit Linksabbiegern passierten, die auf die Autobahn in Richtung Regensburg abbogen. "Am Ende gab es relativ wenig Beanstandungen", sagt Hauptkommissar Johann Wurm. Drei Mal mussten Temposünder den Geldbeutel zücken, je 30 Euro bezahlen. "Alle waren verständnisvoll."

Anderer Ort, ähnliches Bild am Nachmittag. Nun wird auf der Staatsstraße in Richtung Hirschau auf Höhe Mallersricht gelasert. Der Gefahrenpunkt hier ist die Bushaltestelle, das Blitzen eine Präventivmaßnahme, um Fußgänger zu schützen. Auch hier bleibt es ruhig. Zwei Verwarnungen für unerlaubtes Überholen und zwei für Geschwindigkeitsüberschreitungen setzt es. Kostenpunkt auch je 30 Euro. "Das Geld kommt in die Staatskasse", weiß der Verkehrssachbearbeiter. Angemerkt