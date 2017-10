Bluesrock im Felsenkellerzu hören

Schwandorf. Es gibt Gruppen, die bereits zu Lebzeiten einen legendären Ruf genießen. "Ten Years After", die Rock-Heroen von Woodstock gehören mit Sicherheit dazu. Speedfinger-Gitarrist Alvin Lee und Bassist Leo Lyons waren 1967 die Gründer der Band. Nach Lees Weggang holten sich "Ten Years After" 2003 den damals 26-jährigen Joe Gooch als Gitarren-Frontmann und spielten in dieser Formation bis 2013.

Dann gründeten Lyons und Gooch zusammen mit dem Drummer Damon Sawyer die Band "Hundred Seventy Split". Sie fühlen sich im Bluesrock der britischen Art zu Hause und neben eigenen Stücken aus mittlerweile vier Alben stehen natürlich auch einige unvergessliche "Ten-Years-After"-Highlights wie "I'm Going Home", "Good Morning Little Schoolgirl" und "Love Like A Man" auf dem Programm.Die Band "Hundred Seventy Split" tritt am Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr im Felsenkeller auf. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Kartenvorverkauf und Reservierungen im Tourismusbüro, Kirchengasse 1, Telefon o 09431/45-550 sowie Verkauf an der Abendkasse.