Er ist gelb, hartnäckig und kriecht in jede Ecke: Blütenstaub. Seit Tagen überziehen feine Wolken Autos, Fensterscheiben und Gartenmöbel, rauben Allergikern den letzten Nerv. Doch nicht nur für sie ist der Staub ein Problem.

Frühe Blütezeit "Es ist ein Gemisch aus Blüten verschiedener Baumarten, Gräser und Sträucher, das fliegt", weiß Gerhard Hösl vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weiden. Normal sei die Blütezeit bei Bäumen erst Mitte Mai, doch "durch die warme Witterung verschiebt sich alles nach vorne". Auch die Tatsache, dass vergangenes Jahr viele Blüten durch einen Kälteeinbruch erfroren sind, könnte "den vielen Blütenstaub heuer" begünstigt haben. "Die Knospen werden von den Pflanzen schon im Jahr zuvor angelegt. Ist die Produktion gut, merken wir das ein Jahr später, so wie jetzt. Ich denke, das geht noch einige Zeit so weiter." (juh)

Auch Lokale, Waschanlagen und Gebäudereiniger kämpfen gegen den Schmutz. "Allerdings ist das zur Zeit oft sinnlos", erzählt Elisabeth Seiffert, Inhaberin der gleichnamigen Reinigungsfirma. Vermehrt erreichen sie derzeit Anfragen von Kunden, die mit dem Blütenstaub nicht mehr zurecht kommen und Hilfe beim Hausputz brauchen. "Ich rate ihnen, dass sie Geduld haben und noch einige Tage warten sollen. Der Blütenstaub fliegt noch. Wenn wir jetzt putzen, ist er morgen wieder in der Wohnung."Vor allem ältere Menschen, die ihre Fenster oder die Scheiben ihres Wintergartens nicht mehr selbst reinigen können, melden sich bei dem Unternehmen. Ihr Wunsch: Komplettprogramm. "Es bringt nichts, nur den Innenbereich zu putzen. Macht man die Fenster auf, kommt gleich wieder ein ganzer Schwung rein."Die Weidener Geschäftsfrau weiß, wie hartnäckig der gelbe Schmutz ist. "Er kriecht in jede Ecke, ist ölig und verschmiert leicht, wenn man ihn mit Wasser wegwischen will." Doch Seiffert und ihr Mann Harald verraten, wie es gelingt, den Blütenstaub am besten zu bekämpfen: "Ein trockenes Mikrofasertuch hilft - eines, an dem der Staub haftet. Oder man geht mit dem Staubsauger drüber. Hauptsache nicht nur mit Wasser."Auch Jürgen Bartmann, Inhaber der Autowaschstraße "Waschwelt Weiden", spürt die Auswirkungen des Blütenstaubs. "Wir hatten am Wochenende Vollgas-Betrieb. Es kamen viel mehr Kunden als sonst." Und die sind zum Teil richtig genervt, erzählt Bartmann. Das liege nicht nur an der aktuellen Situation. "Davor war es der Sahara-Staub, der einen Schmutzfilm auf die Autos gelegt hat. Den Leuten reicht es einfach." Schädlich ist der Blütenstaub für den Lack nicht. "Ich rate meinen Kunden, ein Waschprogramm mit Wachs zu nehmen." Das mache die Oberfläche glatter, der Staub kann sich schlechter halten oder werde schon durch den Fahrtwind davongeweht oder durch Regen abgetragen.Eine Innenreinigung sei hingegen nicht sinnvoll. "Den groben Blütenstaub wegsaugen ja, aber die Lüftungsschlitze und andere Öffnungen zu putzen, das ist wenig sinnvoll. In wenigen Tagen hängt da wieder der Staub drin", rät Bartmann. Doch verdirbt der Blütenstaub den Gästen auch den Appetit auf italienische Spezialitäten? "So schlimm ist es nicht", betont Marcello De Vita, Inhaber des "La Vita", und lacht. Lästig sei der gelbe Schmutz aber sehr. "Wir haben 15 Tische im Außenbereich. Die könnten wir alle zwei Minuten abwischen - und uns gleich dazu." Egal ob Stühle, Tischoberfläche oder Salz- und Pfefferstreuer - "er ist einfach überall". Die Gäste sehen das allerdings gelassen. "Sie sind daran gewöhnt, sagen ,so ist die Natur eben'." Den Außenbereich meiden sie deshalb nicht. "Ihnen ist die Sonne wichtiger als der Staub."