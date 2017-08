Von Garten zu Garten ziehen zwei Jury-Gruppen. Der 57. Blumenschmuckwettbewerb hat begonnen. Motto: "Weiden blüht auf." Mit der Anmeldung ist der Aufruf der Stadt zu freiwilligen Grünflächen-Patenschaften verbunden.

In den vergangenen Jahren hatte die Stadtgärtnerei aufgrund von Sparzwängen die Pflege städtischer Grünflächen aufgeben müssen. Abermals ruft das Tiefbauamt deshalb dazu auf, freiwillige Grünflächenpatenschaften vor der Haustür zu übernehmen. "Eine grüne, blühende Stadt ist nicht nur die Angelegenheit der Stadtgärtnerei, sondern eine Gemeinschaftsaufgabe", lautet die Begründung.Insgesamt 25 Weidener haben sich für den Blumenschmuckwettbewerb angemeldet. Kategorien sind Einzelfenster oder mehrere Fenster, Balkone und Vorgärten. Bei der Begehung werden auch die Patenschaftsflächen angesehen. Zur ersten Jury gehören Horst Witzl vom Verband Wohneigentum, die Stadträte Reinhold Wildenauer und Gabi Laurich, Renate Flauger vom Obst- und Gartenbauverein und Gärtnermeister Wolfgang Krauß. Sie bewerten den Ausnutzungsgrad der vorhandenen Möglichkeiten, den Wuchs-Charakter, die Bepflanzung nach Farben, die Nah- und Fernwirkung, Pflanzgefäße und die Üppigkeit von Blumen. "Heuer schaffen wir die Bewertung an einen Tag", kündigte Wildenauer an. "Wir gehen von Anmeldung zu Anmeldung durch das ganze Stadtgebiet." Die beiden Jury-Gruppen besuchen jeweils unabhängig alle Teilnehmer. Jeder, der mitmacht, bekommt also zwei Mal Besuch. Gärtnermeister Krauß freut sich schon: In vielen Gärten finde sich Blütenreichtum, viele Balkone seien farblich abgestimmt.Die Jury der zweiten Gruppe bilden die Stadträte Heinrich Vierling, Dagmar Nachtigall sowie Gärtnermeister Kurt Steinhilber, Josef Gatzka (Verband Wohneigentum) und Barbara Engmann (Obst- und Gartenbauverein). Gespannt darf man auf den Vorschlag der Jury für den Innovationspreis sein. Dieser wird von der Stadt für besondere Ideen und Einfälle ausgereicht und wird mit einem Gutschein einer Gärtnerei im Wert von 100 Euro belohnt.