Die Bluttat von Mantel hat sich in den Tagen zuvor abgezeichnet. Auf einer Baustelle in Auerbach erleben Kollegen, wie das spätere Opfer den Angeklagten schikaniert. So schlimm, dass der zweite Kapo bei den Chefs in Mantel anruft: "Ihr müsst kommen. Es tut keinen gut."

Wir dachten, dass die Probleme aus der Welt geschafft wären. Seniorchef