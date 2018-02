Die Zeit für die Gegner des Gewerbegebietes Weiden-West IV drängt. Sie müssen handeln. Geplant sind Einwendungen, die Gründung einer Bürgerinitiative und möglicherweise eine Klage. Und vielleicht kommt auch eine Wildkatze zu Hilfe.

Wilder Westen Der Fotobeweis, den ein Jagdpächter erbracht hat, genügt nicht. Es bedarf eines genetischen Abdrucks, um herauszufinden, ob sich im Gewerbegebiet Weiden-West IV die Europäische Wildkatze angesiedelt hat, bestätigt der Landschaftspflegeverband Amberg-Sulzbach auf Nachfrage. Die streng geschützte Katze sei in der Region schon gesichtet worden und Weiden-West könnte durchaus "Wildkatzenerwartungsland" sein. Eine Bestätigung dafür gibt es zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht. (shl)

"Wir wollen West IV nicht. Wir wollen nicht in einen ,Beton-Wald' investieren", machte Hans Babl, BN-Ortsgruppe Weiden, deutlich. Die Ortsgruppen von Bund Naturschutz (BN) und Greenpeace diskutierten am Mittwoch mit rund 50 Bürgern den (Un)Sinn des Mammutprojektes und mögliche Alternativen.Noch am Abend wurde die Gründung einer Bürgerinitiative angeregt. Ein Termin soll bald bekanntgegeben werden. Für Reinhard Scheuerlein, BN-Regionalreferent für die Oberpfalz ist der Fall Weiden-West IV von landesweiter Bedeutung, so dass der BN eine Klage nicht ausschließt, was die Anwesenden mit Beifall quittierten. Franz Zielinski (Greenpeace) regte an, den Bürgerentscheid von 2014 zu wiederholen. Außerdem sollten so viele Bürger wie möglich bei der Öffentlichen Beteiligung (läuft noch bis 16. Februar im Rathaus) und im endgültigen Verfahren Einwendungen erheben.Hans Babl weiß von unzähligen Flächen in der Stadt, die brach liegen. "Hier hätten schon längst Arbeitsplätze entstehen können -das Hauptargument der Stadt für das neue Gewerbegebiet. Warum finden sich dann überall Hinweise auf Leerstände? Wo sind zum Beispiel die Investoren für den ,Alten Schlachthof' am Brandweiher (3,9 Hektar Fläche), am alten Bahnhof (5 Hektar) oder für die frühere Detag (1,3 Hektar)."Reinhard Scheuerlein bezweifelt, dass West IV ein "Jobwunder" bewirke. "Wir fordern die Stadt auf Baulücken und Brachen aufzuspüren und zu füllen." Das 75 Hektar große Waldgebiet sei zu wertvoll. Im Waldaktionsplan sei es als "Gebiet mit besonderem Schutz" ausgewiesen. Dass laut Plan die Hälfte der Dächer der neuen Industriebauten begrünt werden soll, halte er für illusorisch. Scheuerlein kritisiert den enormen Flächenverbrauch. Niemand könne vorhersehen, was nach dem "Herausschneiden" der Fläche aus dem Wald passiere. Die Ränder seien zum Beispiel bei Sturm weniger stabil.Das befürchtet auch Jürgen Holl von der BN-Kreisgruppe Neustadt-Weiden, der in den diversen Gutachten und Anträgen viele Unklarheiten entdeckt hat. Werden wirklich 2000 Arbeitsplätze geschaffen, dann müssen die Leute irgendwo parken. Gibt es Stellplätze, Parkhäuser oder Tiefgaragen? Letztere könnten ein Problem mit dem hohen Grundwasserspiegel bekommen. Auch wisse man nicht, ob die Kanalisation ausreichend dimensioniert ist. "Das größte Problem ist der Verkehr. Wurde eigentlich das NOC in Weiden mit berücksichtigt, das für zusätzlichen Verkehr sorgt? Bewältigt die Ampellösung an der Kreuzung zur B 470 das hohe Verkehrsaufkommen?" fragt sich Holl. Schon jetzt würden täglich über 22 000 Fahrzeuge an dieser Stelle gezählt."Wir werden künftig nicht mehr in die B 470 einbiegen können", befürchtet Wilfried Setzer, Anwohner der Pressather Straße. Auch die Ausweichstrecken, zum Beispiel In der Weiding, werden es merken. Sorgen bereitet vielen Anwohnern die Versiegelung der Fläche. Kann die Schweinenaab das ganze Oberflächenwasser auffangen?