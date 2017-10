Als "verkehrsberuhigter Bereich" ist die Böhmerwaldstraße in Weiden-Ost ausgewiesen. Doch so ruhig bewegt sich der Verkehr dort nicht. Mit Schrittgeschwindigkeit müssten sich die Fahrzeuge laut Straßenverkehrsordnung vortasten, also mit höchstens 10 Stundenkilometern. Eine Messung der Stadt belegt jetzt: Die Wenigsten halten sich dran.

Über einen Zeitraum von sieben Tagen durchquerten rund 1970 Fahrzeuge die Radarschranke - nur 6 Prozent mit dem erlaubten Tempo. Trauriger Rekord: Ein Wagen düste nachts mit 77 Sachen durchs Wohngebiet. Am hellichten Tag - zwischen 14 und 16 Uhr - waren 67 Stundenkilometer der Spitzenwert. 9 Fahrer beschleunigten auf eine Geschwindigkeit zwischen 55 und 60 km/h, 23 weitere waren im Bereich zwischen 50 und 55 km/h unterwegs. 640 Wagen - und damit das Gros der kontrollierten Kfz - wurden mit 30 bis 35 Stundenkilometer ertappt.Die Stadt hatte das Radargerät nach Anwohnerbeschwerden aufstellen lassen. Pressesprecher Norbert Schmieglitz stellt klar: "Bei einem verkehrsberuhigten Bereich handelt es sich um eine sogenannte Mischfläche, die von Fußgängern, Fahrzeugen und spielenden Kindern gleichzeitig benutzt wird." In einer Mitteilung "bittet" die Stadt die Verkehrsteilnehmer nun, "in verkehrsberuhigten Bereichen die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit einzuhalten". Überschreitungen würden geahndet.