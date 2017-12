Gefährliche Bescherung auf einem Feld bei Schirmitz: Bei einem Ausflug am Heiligen Abend entdeckte ein Hobby-Archäologe einen Teil einer Fliegerbombe. Der konnte zwar nicht mehr explodieren. Dafür gehen an ansonsten ruhigen Feiertagen zwei Zeitgenossen in die Luft.

Mit dem Metalldetektor suchte ein 33-Jähriger am Sonntag ein Feld entlang des Flutkanals ab. Anderntags gegen 10.40 Uhr informierte der 33-Jährige die Polizei: Auf eine Mine sei er gestoßen. Der Hamburger, der sich über die Feiertage bei seiner Freundin in Weiden aufhält, lotste die Gesetzeshüter zum Fundort. Die Beamten besahen sich erst die vermeintliche Mine und recherchierten dann im Internet. Dabei, so heißt es im Polizeibericht, habe sich der erste Eindruck bestätigt, "so dass ein Spezialkommando der Polizei zu Rate gezogen wurde". Als ihnen ein Bild übersandt wurde, gaben sie Entwarnung: Es handelte sich zwar um den Teil einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Der etwa fünf Kilo schwere Abschlussdeckel enthielt jedoch keinen Zünder. Bei der Polizeiinspektion Weiden nahm ein Sprengstoffkommando das Teil entgegen. Weitere Teile konnten in dem Feld nicht ausfindig gemacht werden.Die Nacht vor dem Heiligen Abend gestaltete ein 28-jähriger Weidener alles andere als staad: Am Sonntag gegen 3.30 Uhr ramponierte er mehrere Fahrzeuge in der Innenstadt. Unter anderem trat er die Spiegel ab. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die den Vandalen in der Nähe der Josefskirche vorläufig festnahm. Der Alkotest erbrachte einen Wert von knapp einem Promille. Weitere Zeugen oder Fahrzeugbesitzer, die Schäden feststellen, sollen sich unter 0961/4010 melden.Und noch ein Ausraster. Am Samstagabend kam ein 20-jähriger Weidener zur Polizeiinspektion und berichtete, dass ihn gegen 19.15 Uhr auf der Brücke über der B 22 am Hammerweg ein Radfahrer attackiert habe. Zunächst sei es auf dem Gehweg zu einem Zusammenstoß gekommen. Dann sei der Radler auf den 20-Jährigen losgegangen und habe ihn geschlagen, getreten, gegen das Brückengeländer gedrückt und gewürgt. Auch hier sucht die Polizei Zeugen.